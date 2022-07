Senzační vítězství Slavie nad Aston Villou, Sparta dala Mexičanům čtyři góly

Vždyť i v týmu úřadujících mistrů Evropy do 19 let měla nejvíc hráčů z celé Premier League… Oboustranně se hrál velice kvalitní fotbal s útočnými manévry před oběma brankami. Slavia s Adamem Zelenkou, synem bývalého sparťanského špílmachra Lukáše, ve středu pole, proměnila až třetí šanci zásluhou francouzského útočníka Noaha Randazooa z Evianu. Ještě do přestávky zvýšil druhý forvard David Hájek. Skupinka fanoušků v typických bordó dresech s bleděmodrými rukávky na tribuně jen údivně kvílela.

Po přestávce zvýšili Angličané tlak, zásluhou mnoha hráčů se zkušenostmi z dospělého fotbalu v nižších soutěžích. Ale Slavia odolávala i zásluhou gólmana Tomáše Kolodzieje, jehož dokonale rozcvičil bývalý reprezentační brankář Petr Kostelník. Další střelu Kyrieho Pierra zastavila tyčka. Neujal se ani škorpioní kop Brada Younga. Velmi zodpovědným a srdnatým výkonem ale Slavia na hřišti už v milosrdném podvečerním stínu cennou výhru uhájila. I když v poslední minutě ve vypjatém závěru po rohu přece jen hlavou snížil skotský bek Kerr Smith. Výkon a místě uznale ocenil i bývalý český reprezentant, slávista Michal Švec.

„Je to naše velké vítězství, vůbec jsme neočekávali, že bychom mohli s takhle vyspělým soupeřem držet krok“, radoval se trenér vítězů Tomáš Titěra. Vždyť v jeho výběru byli někteří i o tři roky mladší hráči. „Ale podařilo se nám dát dva góly a držet hru. Ve druhé půli jsme to přežili i se štěstím, kdybychom dostali dříve kontaktní gól, asi bychom už neodolali. Máme velmi náročný program, uvidíme, jak se podaří zregenerovat, budeme muset prostřídat hráče a rozložit síly“, doplnil.

Převaha Sparty i přes výsledek 4:0 nebyla drtivá. Spíše silová, sparťané šli v horkém odpoledni za míčem s větším zaujetím, v soubojích tlačili zostra a nakonec se dočkali zasloužené odměny. Po první vydařené souvislejší kombinaci až v 17. minutě otevřel skóre nadvakrát Ondřej Lilling. Za stejný čas 17 minut se podobně trefil průbojný Karel Rožánek, syn moskevského zpravodaje České televize, který hrdě fandil v hledišti.

Po přestávce přidal nejhezčí třetí gól kapitán Adam Ševinský, který se v tísni uvolnil narážečkou a z hranice šestnáctky nádherně vymetl pavouky v horním růžku branky. Také jeho otec František, bývalý ligový hráč Bohemians, Mladé Boleslavi nebo Plzně, se mohl dmout pýchou. V závěru přidal sice technicky dobře vybaveným, ale fyzicky odpadajícím Tygrům čtvrtou branku střídající Jakub Tošnar. Syn nizozemských rodičů ve sparťanské bráně Joeri Heerkens už moc práce neměl.

Ze stínu východní tribuny sledovala úvodní utkání řada fotbalových osobností, nedávní reprezentanti, nyní trenéři Jan Suchopárek a Radoslav Kováč, nebo hráčský agent David Nehoda či skaut Jan Říčka a další.

„Příjemné vítězství, jsme rádi, že jsme vyhráli, dali hodně gólů a žádný nedostali, to je základ“, říkal Jan Kopáňko, trenér Sparty. „Očekávám zkvalitnění hry dopředu, neměli jsme optimální pohyb. Budu k hráčům náročný, nelíbilo se mi, že zůstali dost času bez míče. Nedostali jsme do zápasu to, co jsme trénovali na soustředění, více dominantní kombinace, ale věřím, že to přijde. Čeká nás zítra největší favorit Palmeiras. Někteří střídající hráči si řekli o místo v sestavě, vzhledem k náročnému programu potřebujeme mužstvo obměňovat. Kačer, který musel odstoupit s naraženými zády, by měl být v pořádku“, dodal.