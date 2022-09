Ševčík měl pech: za Lvíčata na Islandu nehrál, ale už je fit. Kam s ním?

Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Říhová Michaela

Adam Gabriel vhazuje míč do hry • FAČR

Trenér českých lvíčat Jan Suchopárek byl s úvodním duelem baráže o ME na Islandu spokojený • Twitter.com/ceskarepre_cz

Na začátku srazu si maloval: „Věřím, že na hřišti dostanu co nejvíc minut, abych týmu pomohl k postupu.“ Jenže když trenér jednadvacítky Jan Suchopárek vybíral sestavu pro partii na Islandu, Michal Ševčík v ní chyběl. Neseděl ani mezi náhradníky.

Brněnský záložník patří mezi čtyři nejproduktivnější hráče ligy, v osmi zápasech stihl pět gólů a dvě asistence. Jenže před prologem baráže o postup na „malé“ EURO měl pech: přepadla ho nemoc.

Místo Ševčíka pod hrotem dostal šanci liberecký Matěj Valenta, jenž v tomto cyklu hrál za jednadvacítku teprve podruhé a v pátek se podepsal pod důležitý gól na 1:1. „Matěj má z Liberce formu, navíc si uprostřed hřiště dobře rozumí s klubovým spoluhráčem Červem,“ vysvětloval kouč Suchopárek.

Před odvetou může mít zamotanou hlavu. Dá znovu přednost Valentovi, jenž se osvědčil v Reykjavíku? Nebo vytáhne uzdraveného brněnského čaroděje Ševčíka? Klidně může ukázat na oba, Ševčík zvládne kmitat i na křídle.

Ovšem častěji hraje na pozici ofenzivního záložníka, kde může nejvíc využít svoji náturu kreativce. Nebo chcete-li tanečníka s míčem, jak ho vznešeně popsal liberecký trenér Pavel Hoftych.

Pak je tu ještě jedna, a nikoli nereálná možnost: Ševčík začne na lavičce a nastoupí v průběhu zápasu. Prohánět unavenou obranu umí taky skvěle.

„Každý chce hrát co nejvíc, ale musím to brát i tak, že jsem se do týmu zapojil až během kvalifikace, a pořád tady patřím k nejmladším. A vždycky budu respektovat rozhodnutí trenérů,“ říkal Ševčík minulý týden.

Coby ročník 2002 může hrát i v příští jednadvacítce, v tomto cyklu se zatím spíš rozkoukával. V minulé sezoně jezdil na srazy z druhé ligy a zasáhl do tří zápasů. Má už za sebou i první trefu za Lvíčata: v červnu doma v Brně pomohl porazit outsidera z Andorry (7:0).

„EURO je super turnaj, největší v mládežnických kategoriích, a chtěl bych se na něj podívat,“ vyznal se Ševčík.

V Českých Budějovicích už může pomoct k postupu i on.