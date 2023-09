Z bundesligy do béčka. Krok dozadu, abych udělal dva vpřed, věří Ambros

Nejmladší Čech, který si kdy zahrál německou bundesligu (letos v únoru jako osmnáctiletý 16 minut proti Lipsku), spadl o dvě patra níž. V nabitém kádru Wolfsburgu už nebylo pro nadaného záložníka Lukáše Ambrose (19) místo, „Vlci“ ho odeslali na hostování do béčka SC Freiburg. Rodák z Dolního Němčí, jenž odešel v létě 2020 do Německa ze Slavie, si tak osahává seniorský fotbal ve třetí lize. „Je to jeden krok dozadu, abych mohl udělat dva dopředu,“ myslí si mladý špílmachr, jenž dostal povolávák do reprezentace U-21 před novým kvalifikačním cyklem.

Je pro vás hostování ve Freiburgu B propadem?

„Asi hodně lidí to tak vidí. Wolfsburg je super, ale přišlo tam hodně nových hráčů a konkurence je velká. Tolik šancí bych nedostal. S agentem Martinem Krobem jsme usoudili, že pro mě bude nejlepší nasbírat někde zápasovou praxi. Důležité je, abych hrál. To by ve Wolfsburgu šlo těžko. Po sezoně mi končí smlouva, ale je v ní opce.“

Tušíte, co bude dál?

„Uvidí se. Hostování je pro mě dobré i kvůli tomu, že se můžu ukázat v zápasech. Freiburg mě chtěl koupit i s opcí, ale Wolfsburg nechtěl. Vím, že klub měl zájem i o Matěje Juráska. Bylo by hezké, kdyby přišel. Známe se, chvilku jsme se potkali ve Slavii a byl jsem s ním i na jednom turnaji ročníku 2003 ve Francii.“

Nedalo se něco sehnat ve druhé lize?

„Nebo jsem si říkal, že by byla hezká první holandská. Ale jde o to, že Wolfsburg nemá béčko a já tudíž zkušenosti s mužským fotbalem. V tom byl problém. Hrál jsem jenom v devatenáctce a jeden zápas v bundeslize. Wolfsburg dva roky zpátky béčko zrušil. Má sice pořád farmu v St. Pöltenu, ale to je druhá liga v Rakousku. Je to daleko a složitější.“

Existuje šance, že se z rezervy posunete do bundesligového áčka Freiburgu?

„Určitě ano. Jde o to, jak se mi bude dařit a jak mě oni uvidí. Pokud tam bude místo, není problém, abych šel do áčka. Osm měsíců jsem trénoval s muži Wolfsburgu, na to tempo už jsem si zvykl. Pomohlo mi to, i když je rozdíl mezi tréninkem a zápasem. V každém případě jsem od jiných kluků hodně naučil.“

Dodělat jste si maturitu i řidičák. Co bylo těžší?

„Řidičák v němčině. Na maturitu jsem se docela připravoval, chtěl jsem být nachystaný. Měl jsem jedničky, dvojky a jednu trojku z humanitní specializace. Vytáhl jsem si filozofii, což nebyla úplně moje otázka.“ (úsměv)

Jste ročník 2004, tedy ještě vám nebylo dvacet let. Překvapilo vás, že jste se dostal do nominace na kvalifikaci EURO kategorie U-21?

„Doufal jsem, že bych mohl být v nominaci. Je to můj první sraz a doufám, že se ukážu dobře, aby nebyl poslední. Volali mi trenéři Suchopárek i Šustr s tím, že pokud nebudu v jednadvacítce, půjdu do dvacítky, abych měl vytížení a viděli mě.“

Ve čtvrtek hrajete přípravu proti Slovensku v Uherském Hradišti, kde jste dříve působil. Těšíte se?

„Moc. Přijde celá rodina, všichni známí. Po dlouhé době jsem zase doma. Je to super. V týmu je hodně nových hráčů. Je dobře, že se můžeme sehrát a pak ukázat to nejlepší v kvalifikaci na Islandu.“