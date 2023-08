Deset Čechů na startu bundesligy. Kdo prosedí rok na lavičce a kdo zazáří?

Kdyby byl zdráv, je to jiná písnička, ale takhle je na nule, protože je jisté, že mimo hru zůstane ještě několik týdnů. Jeho návrat se několikrát posunul, přitom měl být dlouhodobě hlavním útočným tykadlem Bayeru. Velká škoda.

Útočník, 27 let, Leverkusen Šance na základní sestavu: 0 % V klubu od: září 2020 Zápasů/gólů v bundeslize: 92/46

Záložník, 19 let, Wolfsburg Šance na základní sestavu: 1 % V klubu od: července 2020 Zápasů/gólů v bundeslize: 1/0

Manchester United mu šanci nedal, do Sparty se nevrátil. Klapl až Leverkusen. Pro Kováře stanice se dvěma dalšími Čechy, ale také zkušeným konkurentem Hrádeckým, kterého od prvního kola těžko vystrnadí z pozice jedničky. Do budoucna je šance větší.

Brankář, 23 let, Leverkusen Šance na základní sestavu: 10 % V klubu od: srpna 2023 Zápasů v bundeslize: 0

Alex Král přestoupil do Unionu Berlín

Alex Král přestoupil do Unionu Berlín • Foto Union Berlín

Pořád patří Spartaku Moskva, ale posunul se ze sestupujícího Schalke do Unionu, který čeká Liga mistrů. Král má konkurenci jasnou. Khedira, Haberer či Lajdúni jsou v hierarchii před kudrnatým pracantem, zdá se. A to se ještě zranila další posila Francouz Tousart.

Střední záložník, 25 let, Union Berlín Šance na základní sestavu: 20 % V klubu od: července 2023 Zápasů/gólů v bundeslize: 29/0

Tomáš Koubek

Brankář, 30 let, Augsburg

Šance na základní sestavu: 35 %

V klubu od: srpna 2019

Zápasů v bundeslize: 35

Pozici snadnou nemá. Poté, co odešel polský extrovert Gikiewicz do Turecka, mohl mít Koubek naději na post jedničky. Dorazil ovšem Finn Dahmen, který v Mohuči příliš nechytal. Koubek má nyní o něco větší šanci dostat se do brány, ale znovu začne jako dvojka.