S čím Šilhavý vyrukuje na Albánii: sázka na bundesligu, nebo exSpartu

Z nuly na sto. Ještě v březnu byl navzdory perfektním výkonům v Nizozemsku pro reprezentaci takřka nepotřebný, nyní by se měla česká ofenziva i přes velkou konkurenci točit právě kolem něj. Václav Černý je po červnovém sestřelení Faerských ostrovů připraven sejmout i Albánii, v základní sestavě nesmí chybět. Zbytek jedenáctky je celkem čitelný, až na útok. Paradoxně i bez Patrika Schicka má Jaroslav Šilhavý k dispozici širokou paletu variant. Zvolí tu bundesligovou?

Dva nádherné zářezy v Tórshavnu, přestup do Německa, usazení se v základní sestavě Wolfsburgu, fajn zisk šesti bodů ze tří zápasů, postup v poháru s asistencí... „Beru to jako začátek nové kapitoly,“ usmívá se viditelně spokojený křídelník Václav Černý.

Daří se mu na klubové úrovni – a konečně i té reprezentační. Ve čtvrtek proti Albánii by měl být jakožto jeden z mála ofenzivních kreativců mozkem i zakončovatelem akcí. Rozdílovým borcem.

„Ze všech útočníků v nominaci je pro mě Vašek momentálně volbou číslo jedna,“ má jasno expert Zdeněk Folprecht. A vysvětluje proč. „Ať už tím, co předváděl na Faerech, nebo velkým vytížením v kvalitní soutěži,“ připomíná někdejší záložník Černého 234 minut v úvodních třech kolech.

Deník Sport souhlasí a zároveň se pokouší rozklíčovat další varianty a přemýšlení trenéra Jaroslava Šilhavého před klíčovým duelem v Edenu.

V brance není co řešit, stejně jako ve všech předešlých kvalifikačních utkáních se do ní postaví Jiří Pavlenka. Spolehlivá jednička Brém na sraz dorazila po výhře 4:0 nad Mainzem v dobré náladě.

Ani v obraně nejsou otazníky. Vzhledem k tomu, že David Zima v Turíně nenastupuje, jsou před ním nyní v národní hierarchii tři konkurenti. Tomáš Holeš, Jakub Brabec a Ladislav Krejčí. Při očekávaném návratu k systému se třemi stopery je pravděpodobné, že se poskládají vedle sebe.

Pravá strana patří Vladimíru Coufalovi, na levé je situace zamotanější. Při zranění Davida Juráska se bude kouč rozhodovat mezi Jaroslavem Zeleným a Lukášem Provodem.

Střed pole je domovem kapitána Tomáše Součka, který by měl tradičně kooperovat s Alexem Králem, případně Michalem Sadílkem. Pokud by realizační tým zvolil schéma 3–5–2, tak s oběma. Předpokládáme však, že nahoře bude operovat trojlístek. „Taky bych hrál 3–4–3,“ přikyvuje Folprecht.

Tím se dostáváme zpátky k Černému. Jeho ukotvenost vpravo, kde je suverénně nejsilnější, bude zřejmě formovat zbytek personálního obsazení útočných pozic. „Typologicky pro mě Vašek přináší ze všech českých forvardů nejvíc kreativity. A protože hráváme bez podhrota a nemáme v sestavě vyloženě tvořivého playmakera, je to další důvod, proč by neměl chybět,“ říká bývalý záložník.

Při vší úctě k (ex)slávistickému triu, do kterého patří Mojmír Chytil, Václav Jurečka a Ondřej Lingr, mají větší šanci nastoupit (ex)sparťané. Jan Kuchta, Tomáš Čvančara a Adam Hložek. První faktor: vzpomínky na březnovou výhru 3:1 s Polskem, kde spolu hráli. Druhý faktor: bundesliga.

„Vyzkoušel jsem si, jak náročná a kvalitní to je soutěž. Pro celý tým to může být výhoda, jsme lépe připraveni a nachystaní to potvrdit i v nároďáku,“ souhlasí Černý, když dostává dotaz na německou vlnu, ke které se kromě něj a Hložka přidal i Čvančara v Mönchengladbachu.

Jenže místa jsou už jen dvě... „Vezmeme-li v potaz, že Černý je jedničkou vpravo, je jasné, že Čvančara tam nemůže fungovat jako na jaře ve Spartě. Ale aktuálně ho mám nad Kuchtou, takže Čvančara by měl být na hrotu jako devítka. A nalevo mi to vychází na Hložka,“ tipuje Folprecht.

Takže Kuchta po roce jako žolík?

Varianty sestavy proti Albánii

Bundesligová s křídly

Nevyužívání ve formě hrajícího Černého je v posledním roce velkým tématem. Posila Wolfsburgu nastupuje v bundeslize na pravé straně, tudíž by pravděpodobně vypadl jeden klasický hroťák.

Exsparťanská

Využít ofenzivu Sparty z minulé sezony, která fungovala, se taky nabízí. Čvančara by hrál falešné pravé křídlo a Hložek by plnil Haraslínovu roli. Nalevo i uprostřed mezi řadami. Jako proti Polsku.

S posíleným středem

Varianta středu pole složeného z poctivých dříčů, kteří by se střídali v doplňování finální fáze, určitě existuje taky. Náročnější fuška by čekala wingbeky, kteří by museli obstarat celou stranu.