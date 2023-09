Obranu lvíčat drží sparťané z Berouna. Od Vitíka se učím, přiznává Vydra

Čeští reprezentanti do 21 porazili Slovensko • ČTK / Uhlíř Patrik

Kapitán reprezentace do 21 Václav Sejk • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólová radost českých mladíků do 21 let • ČTK / Uhlíř Patrik

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Uhlíř Patrik

Martin Vitík v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

S parťákem Martinem Vitíkem to Patrik Vydra táhl už v žácích v Berouně. Teď jsou spolu v áčku Sparty a stojí na nich defenziva reprezentace U21, která v úterý odstartuje na Islandu kvalifikaci EURO 2025. „Hodně zkušeností mi v klubu předávají Láďa Krejčí a Filip Panák,“ oceňuje stoper v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Na podzim dostal v áčku šanci dvakrát, ve vítězných partiích v Jablonci a s Karvinou odehrál vždy necelou půlhodinku.

V Berouně se holt rodí dobří stopeři, Patrik Vydra má kariéru spojenou s Martinem Vitíkem, který je o pět měsíců starší a v reprezentaci U21 platí za oporu už druhý kvalifikační cyklus. „Je lídr obrany i ve Spartě a tady obzvlášť. Drží to. Učím se i od něj,“ poukazuje na vyzrálost kamaráda. I na srazu „lvíčat“ tuhle dvojici vidíte nejčastěji pohromadě.

Kdo byl od mládí považován za větší talent, vy, nebo Martin Vitík?

„Myslím, že jsme na tom byli dost podobně. Hráli jsme za Beroun a Králův Dvůr. Pak se oba kluby spojily a vyrůstali jsme spolu. Já jsem nastupoval v útoku, dával jsem docela dost gólů. Potom jsem se posunul do středu zálohy. Víťas to měl stejné. Taky dřív hrával v záloze. Ve Spartě jsem byl dřív já, ale jen o chvíli. Až tam se z nás stali stopeři.“

Jak k vám dvěma zapadá teplický objev Štěpán Chaloupek?

„Je talent. Má v sobě velkou bojovnost a srdce. Hlavně tu bojovnost bych vyzdvihl.“

Prý vás k fotbalu přivedl táta.

„Jo, hrával třetí ligu. V Berouně jsem s ním chodil často hrávat. K fotbalu mě přivedl on. Za to mu děkuju. Byl stoper, takže to mám asi po něm. Pořád mám útočné choutky, ale jsou principy, které je potřeba dodržovat. Navíc máme dost kvalitních útočníků.“

Jaká je současná „jednadvacítka“?

„Myslím, že máme skvělý tým. Hodně kvalitních ofenzivních hráčů, ale také do defenzivy a ve středu. Jsme komplexní a výborná parta. Vzájemně se od sebe učíme. Věřím, že zvládneme postoupit. Skupina bude hodně vyrovnaná. S Islandem kluci hráli nedávno, je to hodně nebezpečný soupeř. Navíc tam bude zima, na kterou teď nejsme zvyklí. Ale informace o soupeři máme. Na umělku to bude trošku skok, ale trénovali jsme na ni a budeme připraveni.“

Ve Spartě hrajete vesměs druhou ligu za béčko. Stačí vám to v tuhle chvíli anebo jste chtěl jít někam hostovat?

„Jsem hráč Sparty a žádný odchod nyní neřeším. Jsem rád, že získávám zkušenosti ve druhé lize. Všechny zápasy jsou těžké. Konkrétně hned první kolo s Duklou, které jsme nezvládli, bylo velmi náročné. V soutěži není žádný favorit, ani outsider. Věřím, že postupem času bych se mohl probojovat do áčka a začít tam hrát pravidelněji.“

Troufnul byste si ještě na jiný post?

„Dřív jsem nastupoval jako šestka, ještě bych to tam asi zvládl. Po zranění jsem ale přešel na stopera. Párkrát jsem naskočil i na wingbeku. Mám rád balon a z pravé strany rád rozehrávám. Budu hrát tam, kde mě trenér bude potřebovat.“