Lvíčata musí proti Walesu zabrat i bez Vitíka a Černáka. Co kolize s hokejem?

Čeští reprezentanti do 21 porazili Slovensko • ČTK / Uhlíř Patrik

Kapitán reprezentace do 21 Václav Sejk • ČTK / Uhlíř Patrik

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Uhlíř Patrik

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Martin Vitík v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Gólová radost českých mladíků do 21 let • ČTK / Uhlíř Patrik

Místo zaslíbené. Hluboká, České Budějovice… Na jihu Čech slavila reprezentace U-21 před rokem přes baráž s Islandem postup na EURO do Gruzie. V pátek večer bude sázet na genius loci v nové kvalifikaci s Walesem. Po zářijové porážce na Islandu (1:2) je na místě urvat tři body. Půjde to ale bez Martina Vitíka a Michala Černáka? „Oslabení to je,“ uznal trenér Jan Suchopárek.