ONLINE: Česko U21 - Wales U21 0:0. Snaha o první výhru v kvalifikaci

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Martin Vitík v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Jak dopadne snaha českých mladíků do 21 let proti Walesu? • ČTK / Uhlíř Patrik

Česká reprezentace do 21 let svádí druhý souboj v rámci kvalifikace na mistrovství Evropy. Po porážce s Islandem mají svěřenci Jana Suchopárka co napravovat. Tentokrát jim v cestě stojí výběr Walesu. Češi chtějí využít výhodu domácího prostředí v Českých Budějovicích. Podaří se jim ostrovního soupeře přehrát? Sledujte jejich snažení od 18.00 v ONLINE přenosu na iSport.cz.