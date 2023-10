Sejk vzal další ztrátu na sebe: Kdybych proměnil šanci, vyhráli jsme

Jak ovlivnilo utkání vyloučení Matěje Juráska za naprostou klukovinu?

„Tohle se asi stane. Pevně věřím, že Matěj spíš uklouzl, než že by chtěl penaltu. Hráli jsme pak v deseti, ale klíčová byla moje stoprocentní šance v první půli. Kdybych ji proměnil, vyhrajeme.“

Co jste udělal v koncovce špatně?

„Dal jsem si perfektní první dotek. Měl jsem tolik času, že jsem to chtěl obstřelit na první tyč. Bohužel mi to vůbec nesedlo. Už v deseti jim Kaboš (Christoph Kabongo) pláchl a měli jsme další náznak šance. Jsem strašně rád, jak jsme se po červené kartě semknuli a uhráli to aspoň na zlatý výsledek 0:0. Na tabulku se podívám asi až po skončení kvalifikace. Týmu věřím od začátku, co se sešel.“

Změnili jste v poločase strategii, když jste šli těsně před pauzou do deseti?

„Chtěli jsme pořád vyhrát, ale taktika do druhé půle byla samozřejmě jiná. Byli jsme v bloku a čekali na brejky. Jenže bylo strašně náročné vyplout nahoru. Dánové měli na balonu obrovskou kvalitu, to jste museli vidět. I tak jsem věřil, že dokážeme udeřit z nějaké standardky. Bohužel se to nepovedlo. Oni si sice nevypracovali čisté šance, ale to bylo dané naší organizací hry. To obléhání bylo z jejich strany enormní.“