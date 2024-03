Šance žije! Vyšla sázka na Spartu, přínos Kabongo. Vždy se ptá, jestli...

Střídající Christoph Kabongo z Podbrezové si rychlým dotekem posunul ve vápně balon na střelu a švihnul do něj nártem. Jako když vyletí šíp. Úžasná rána zapadla za tyč a Češi si dodali třetím zásahem klid pro zbytek zápasu, který jim sedl. „Směrem nahoru je pro nás Kabongo velký přínos,“ uvedl trenér Jan Suchopárek.

„První, co se zeptá je, jestli už jeho bránění bylo lepší. Nemůžu mu říct, že bylo úplně dobrý, ale je to hráč, který má nesmírnou technickou kvalitu,“ doplnil k nadějnému útočníkovi ze slovenské ligy. V Podbrezové mu to přitom přestalo lepit. „Trošku zamrzl v efektivitě,“ postřehl kouč.

Výhra nad nebezpečným Islandem, který má výbornou generaci, byla nutností. A Češi povinnost zvládli s bravurou. K úspěchu došli s ofenzivní sestavou a odvážnou hrou. „Tento výsledek znamená šanci. Kdybychom to nezvládli, už ji nemáme,“ věděl Suchopárek.

Jeho tým potvrdil to, o čem se celý týden mluvilo. Oproti podzimu vyzrál, opory jsou díky vytížení v klubech ve větší pohodě. To platí o Sejkovi, Vitíkovi či Filovi. A také o Adamu Karabcovi, který opět nahrál Václavu Sejkovi na gól. Tentokrát centrem z pravé strany, který si kapitán našel mezi obránci a těžkou hlavičkou nasměroval domácí za nezbytným triumfem. Sparťanský záložník pak musel střídat kvůli lehčímu svalovému zranění, které ho trápí delší dobu.

Ráz utkání dala hned první minuta, v níž měl tutovku Daniel Fila. I když trefil gólmana Peterssona, lehký průnik do srdce defenzivy soupeře Čechy navnadil. Ono to půjde, zjistili záhy. Pomáhal k tomu i sparťan Michal Ševčík, překvapení v elitní sestavě.

Ve čtvrtek proti Severnímu Irsku dostal kvůli bolavému kolenu nejmenší porci minut ze všech a najednou byl v základu. Na levém křídle. „Spoléhali jsme na určitou chemii hráčů Sparty, kteří byli v ofenzivě tři plus na standardní situace,“ vysvětlil Ševčíkovo nasazení. „Michal má předpoklady rozhodovat zápasy, i když má deficit při bránění,“ dodal.

Právě bývalý hráč Zbrojovky poslal do šestnáctky ostrý přízemní centr, který nekompromisně uklidil Fila. Za dvacetiminutovku bylo v podstatě hotovo, stadionem, začala obíhat mexická vlna. Kouče nicméně mrzely chyby při bránění ve druhé půli, Seveřané klidně mohli snížit.

Místo toho otevřeli svou obranu pro únik dvou útočníků, teplický Fila vzal koncovku na sebe a suše uklidil balon k tyči. Hosté nakonec korigovali z penalty po faulu Štěpána Chaloupka.

„Lvíčata“ si po remízách s Walesem a Dánskem spravila náladu a vylepšila si postavení v průběžné tabulce. Šampionát na Slovensku už není ztracen v mlze, pořád se může stát realitou.

„Snad postoupíme minimálně z druhého místa do baráže a potom na mistrovství Evropy,“ přál si kouč. Atmosféra v Hradci Králové ho nadchla. Devět tisíc diváků se bavilo fotbalem. „Poprvé po deseti patnácti letech, co jsem u mládežnické reprezentace, bylo vyprodáno,“ těšilo ho. Jde o rekord v domácí kvalifikaci Česka U21.

Kvalifikace pokračuje až v září duelem v Litvě. V červnu je v plánu kratší tréninkový kemp.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13. Sejk, 20. Fila, 52. Kabongo, 70. Fila Hosté: 79. Ingason Sestavy Domácí: Kinský – Koželuh (90+1. Prebsl), Vitík, Chaloupek, Labík – Vydra – Karabec (39. Kabongo), Icha, Ševčík (80. Višinský) – Sejk (C) (90+1. Slončík), Fila (80. Kričfaluši) Hosté: Petersson – Gudmundsson, Karlsson, Róbertsson (87. Pálsson), Valgeirsson – Lúdviksson (79. K. Jónsson), Baldursson (C), Jóhannsson (61. Djurić) – Sigurgeirsson (46. Kristjánsson), Mikaelsson (87. Wöhler), Ingason Karty Domácí: Kabongo Hosté: Sigurgeirsson, Ingason Rozhodčí Gidženov – Mitrev, Hadžijski (vš. BUL) Stadion Malšovická aréna, Hradec Králové Návštěva 9 126 diváků

Tabulka: