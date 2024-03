Dvougólový Fila: Ševa hrál výborně, se Sejkem si vyhovíme. A teď na Baník

Na jaře mu to lepí, má formu. I když nedá jednu šanci, druhou nekompromisně uklidí do sítě. A když na to přijde, třetí taky. Jako v evropské kvalifikaci U21 proti Islandu (4:1), kdy Daniel Fila (21) zazářil v Hradci Králové dvěma góly. V útočné dvojici s Václavem Sejkem má Suchopárkův výběr velkou sílu. „Tušil jsem, že to zvládneme,“ prohlásil střelec z Teplic. Svou pohodu bude chtít o víkendu prodat i v lize na Baníku.

Hned v první minutě jste neproměnil velkou šanci. Co to s hráčem udělá?

„Hlavně se snažím hodit to za hlavu, i když to není úplně lehké. Říkal jsem si, že přijde další. A přišla.“

Byl to úplně jiný zápas než na podzim na Islandu. Byl soupeř o tolik slabší anebo vy výrazně lepší?

„Oni slabí určitě nebyli, mají velkou kvalitu. Především ve středu hřiště. V některých pasážích hry nás i přehrávali. Furt je tam prostor pro zlepšení. Ale cítil jsem z nás, že to hodně chceme urvat a zvítězit. Podle mě to bylo na hřišti vidět.“

Při vašem druhém zásahu jste běželi na gólmana ve dvou, po levé ruce jste měl Václava Sejka. Koncovku jste vzal úspěšně na sebe. Neuvažoval jste o přihrávce?

„Upřímně jsem ho ani neviděl. Je pro mě novinka, že tam byl.“ (úsměv)

Nemrzí vás, že kvalifikace pokračuje až v září, když má většina členů týmu slušnou fazonu?

„Je škoda, že nehrajeme za tři čtyři dny znova. Většině hráčů tu teď funguje. I Ševa (Michal Ševčík) hrál výborně. Celý týden jsem cítil, že si uvědomujeme, jak je tento zápas pro nás strašně klíčový. Tušil jsem, že to zvládneme.“

Co tahle výhra znamená směrem k postupu na EURO?

„Nechci říkat, že nic, ale byla povinnost to urvat za ty zpackané zápasy předtím. Pořád máme naději na postup, to je pro nás důležité.“

Jak máte v útoku se Sejkem rozdělené role?

„Máme podobné úkoly. Vyhovíme si. Mám radši, když jsme v útoku dva. Jsem na to zvyklý, je to fajn.“