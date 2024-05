Sedmnáctka na ME porazila divoce Srbsko. Ve čtvrtfinále vyzve Dánsko

Čeští fotbalisté do 17 let na mistrovství Evropy na Kypru porazili 4:3 Srbsko, vyhráli i třetí zápas na turnaji a ovládli skupinu A. Svěřenci kouče Jiřího Žiláka měli zajištěný postup už před dnešním utkáním, ve čtvrtfinále se utkají ve středu s druhým týmem skupiny B Dánskem,

Češi dnes navázali na vítězství 5:0 nad domácím Kyprem a 3:1 nad Ukrajinou. Po prvním poločase prohrávali 1:2, i zásluhou dvou gólů Karla Belžíka ale skóre ve druhé půli otočili. Obrat dokonal ve třetí minutě nastavení Jakub Kolísek. Srbové postoupili ze druhého místa.

Reprezentace do 17 let startuje na Euru poprvé od roku 2019, kdy prošla do čtvrtfinále. Tato fáze turnaje se na Kypru odehraje ve středu a ve čtvrtek, semifinále v neděli 2. června a finále tři dny nato.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let v Larnace (Kypr):

Skupina A:

Česko - Srbsko 4:3 (1:2)

Branky: 64. z pen. a 89. Belžík, 8. Kolářík, 90.+3 Kolísek - 7. a 21. Kostov, 72. Cvetkovič.

Sestava Česka: Šilhavý - Beran (60. Kolísek), Krpálek (60. Slončík), Siegl, Řeháček - Čížek, Naskos (46. Panoš) - Kolářík, Belžík, Sosna (68. Penxa) - Nechvátal (82. Kvaček). Trenér: Žilák.

Kypr - Ukrajina 0:2 (0:1)