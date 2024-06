Repre U17: Generace, která tu ještě nebyla. Penxa? Chvála jako u Hložka

Během mistrovství světa a konce ligy tento šampionát trochu prošuměl pod radarem, nový iSkaut se ho ale ujal s nadšením. Česká reprezentace na mistrovství Evropy do sedmnácti let zanechala obrovský dojem, i když skončila ve čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu s Dánskem. Tento ročník se může zařadit mezi nejtalentovanější, jaké český fotbal kdy vyprodukoval.

„Hodně dlouho jsem neviděl české fotbalisty hrát tak krásný fotbal. Člověk by skoro nevěřil, že jsou to čeští fotbalisté,“ pousmívá se redaktor Sportu Bárt Černík, který byl speciálním hostem nového iSkautu.

„Na této generaci je úžasné, že jsou vychováváni jako techničtí hráči, kteří se nemají bát osobní odpovědnosti. Jsou to dribléři, neuvěřitelně fotbaloví, ofenzivní. Nebyli jen účelní, ale i bavili. Hype okolo této generace je zasloužený,“ těší Černíka. „Panuje obrovské zklamání, že tým skončil ve čtvrtfinále. Co jsem slyšel, věřili si na to, že celé Euro vyhrají.“

Jedno jméno z českého výběru rezonuje ze všech nejvíc. Ondřej Penxa, levé křídlo ze sparťanské akademie. „Zrovna na něj slyším neuvěřitelnou chválu. Chválu na úrovni Adam Hložka ve své době. Je obouchaný, silný, neskutečně rychlý a vydrží celý zápas ve vysokém tempu. Má zakončení, na turnaji dával góly jako Lukáš Haraslín. Mísí v sobě české dříčství a něco evropského. Mám od něj nejvyšší očekávání,“ nešetří superlativy na supertalent Bárt Černík.

Sparta je za poslední roky vyhlášená i tím, že dává v brzkém věku šanci velmi mladým hráčům. Adam Hložek, Adam Karabec i Martin Vitík hned po přechodu z mládežnických kategorií ukázali, že jsou na profesionální úroveň velmi dobře připraveni. Penxa by měl jít trochu jinou cestou.

„Podle mých informací by měl začít trénovat s béčkem,” říká Jiří Fejgl. „To znamená, že bude obouchávaný dospělým fotbalem, dokonce bych si tipnul, že dostane nějakou šanci i ve druhé lize, což je v jeho věku ve Spartě dobré.“

Kolik hráčů ze sedmnáctek prorazí na top úroveň a čím to, že nám tu vysvitl takto povedený ročník? Můžeme jich čekat v budoucnu víc? Které kluby a akademie vychovaly velké talenty a půjdou českou, nebo zahraniční cestou? A jak je nasměruje dál v reprezentaci Václav Jílek, který převzal roli trenéra U18, tedy kouče tohoto ročníku? Poslechněte si celý iSkaut na iSport premium nebo liganaruby.cz.