Litva - Česko 1:2. Důležitá výhra lvíčat! Sejk: Museli jsme do toho říznout

Český fotbalový tým do 21 let při nástupu před utkáním proti Litvě v rámci kvalifikace o ME • X / Česká fotbalová reprezentace

Mohla to být fatální ztráta, konec reálných ambicí na postup na EURO 2025. Do 87. minuty se česká reprezentace U-21 soužila v kvalifikaci na hřišti outsidera z Litvy, hrozila jí ztráta dvou bodů. Průšvih odvrátil ten pravý, kapitán Václav Sejk. Když dorazil do sítě Vechetou prodloužený balon z rohu, dostavila se obří úleva. „Měl jsem v sobě touhu to zlomit. V důležitých momentech bych to měl vzít na sebe. Spíš jsme to ukopali, ubojovali,“ shrnul útočník Zaglebie Lubin po triumfu 2:1.

Povinná kvalifikační výhra se rodila v těžkých bolestech. „Lvíčata“ se v litevské Jonavě musela rvát až do konce, než ji vysvobodil zásah Václava Sejka. „Baví mě takové okamžiky, kdy můžu týmu pomoct. Šel jsem zápas otočit. Věděl jsem, že jsme takticky i individuálně lepší,“ prohlásil autor vyrovnávací branky Denis Alijagič.

Právě čerství borci po pauze osvěžili strnulou hru z první půle a pomohli k otočení výsledku. „Jsem strašně rád za kluky ze střídačky, jak do toho vstoupili. Hodně to oživili, musím před nimi smeknout,“ souhlasil Sejk. „Je důležité, že když se někomu nedaří, přijde další, který do toho vlije novou krev. To se stalo,“ lebedil si.

Domácí, kteří ve skupině dosud nezískali ani bod, nečekaně vedli. Po chybné rozehrávce Patrika Vydry ve středu pronikli do vápna, gólman Antonín Kinský se ve snaze zabránit přihrávce ocitl mimo pozici a Jansonas měl na zadní tyči snadnou práci s dopravením míče do odkryté branky.

„Ten gól nám to znepříjemnil, ale našemu týmu jsem věřil. Vidím, jak pracujeme v tréninku,“ líčil žolík Alijagič. On, Kričfaluši a Langhamer se rychle chopili svých rolí a zlepšili ofenzivu favorita, jenž přešel na rozestavení se dvěma hroťáky. „Museli jsme změnit celou strukturu hry. Když prohráváte s Litvou, asi se do toho musí říznout,“ uvedl Sejk.

K tomu také došlo. S výkonem z první pětačtyřicetiminutovky by se k finálnímu úspěchu nedospělo. „Hráči se nechali unést zatažením soupeře,“ všímal si kouč Jan Suchopárek, který musel o přestávce v kabině zvýšit hlas, pozměnit personální obsazení i herní schéma. Vyplatilo se. „Střidání i pokárání hráčů přineslo určitý efekt,“ mínil.

Spurt za otočkou odstartovala Daňkova tyčka a Ichova rána, kterou skvěle vytěsnil brankář na roh. V 58. minutě už to přišlo. Žilinský Alijagič přesměroval do sítě Vydrovu vyraženou střelu. Stál tam, kde měl. „Pár dnů před srazem jsem mluvil s trenérem. Svoji roli jsem znal. Měl jsem být důležitým žolíkem,“ informoval. „Bylo to o vstřeleném gólu, což se povedlo relativně brzy. Pak už to bylo o dobývání a čekání na druhý. Já osobně jsem věřil, že ho dáme. Když padl, uklidnil jsem se,“ dodal bývalý hráč Zbrojovky či Slavie.

Zakopaní Litevci ještě jednou vylezli do útoku a před Kinským pořádně zahrozili. Jejich zásah na 2:1 nicméně neplatil, neboť balon předtím přešel autovou čáru. Češi na to šli lépe. Při Sejkově dorážce žádné pravidlo neporušili a před těžkou šichtou v Dánsku si drží šanci na průnik na závěrečný turnaj, který v červnu hostí Slovensko. „Hrozně jsme si to zkomplikovali přístupem v prvním poločase. Reagovali jsme střídáním a pokáráním hráčů. Výhra je asi zasloužená, ale představovali jsme si jednodušší průběh a lepší hru,“ hodnotil trenér Jan Suchopárek, jenž nemohl využít lehce zraněného Adama Karabce. Na úterý však už bude jeden z lídrů připravený a zvýší nebezpečnost „lvíčat“. „Doufám, že taková výhra tým ještě víc nakopne a stmelí. Snahu asi nikomu nelze upřít, ale fotbalově to asi nebylo ono,“ připustil Sejk.

Vítězové měli překvapivou podporu v hledišti, kde se objevilo několik desítek Čechů. Hráči si jich všimli už při rozcvičce. „Moc jim děkujeme, bylo jich hodně a byli slyšet. Původně jsem myslel, že jsou to litevští fanoušci,“ přiznal Alijagič. „Vůbec nevím, kde se tady vzali. Ale bylo jich hodně. Možná i kvůli nim jsem dostal rekord před zápasem v bagu,“ pousmál se.

Tabulka skupiny I: 1. Dánsko 5 3 2 0 9:4 11 2. Wales 6 3 2 1 10:8 11 3. Česko 5 2 2 1 8:5 8 4. Island 4 2 0 2 4:6 6 5. Litva 6 0 0 6 5:13 0