Na Dány i se zdravým Karabcem. Může hodně pomoct, věří kouč Suchopárek

Nápady kreativce Adama Karabce (21), který se rychle adaptoval ve druhé bundeslize, výběru U-21 v Pobaltí chyběly. Blonďatý středopolař doléčoval lehčí zranění. To se povedlo a v Dánsku už by měl být k dispozici. „Svými schopnostmi do ofenzivy je pro nás velice platný. Jeho zkušenosti z minulosti budou v tak těžkém utkání znát. Týmu může hodně pomoct,“ nepochybuje kouč Jan Suchopárek.

Dánsko je jiná liga než Litva. „Čeká nás jednoznačný favorit skupiny, co se týká kvality hráčů. Patří k evropské špičce, našim klukům to zdůrazňujeme. Oni to vidí a znají je,“ tvrdí trenér. Seveřané drží první místo ve skupině, mají v kádru borce z elitních zahraničních soutěží. Ovšem jsou zranitelní. Důkazem budiž jejich čerstvá porážka na Islandu (2:4), první v kvalifikaci. Tím se tabulka ještě víc zamotala.

Češi po dvou triumfech najednou ztrácí na lídra pouze tři body a mají zápas k dobru. Jejich postupové ambice prudce vyletěly nahoru. Kvalifikaci dohrají v říjnu ve Walesu a doma s Litvou. Už není moc kam couvat. Sedm bodíků by bylo fajnovým počinem. „Počty jsou jednoduché. Když všechno vyhrajeme, budeme minimálně druzí. V tom případě buď postoupíme z prvního anebo nejspíš i z druhého místa,“ vypočítává lehce kouč, jenž musel své svěřence po duelu v Litvě kritizovat. Primárně za slabý, málo odhodlaný výkon v první půli.

Na stadionu ve Vejle už si Sejk a spol. takový výpadek nesmí dovolit. Nabušené Dánsko by trestalo nekompromisněji než outsider. „Myslím, že na ně známe určitý recept,“ myslí si Suchopárek. „Oni mají velkou sílu směrem dopředu. Na Islandu se Dánům zkomplikovala situace, kdy jim byl za stavu 2:2 vyloučen hráč. Měli okénka v obraně, a to poměrně dost. Závěr byl ze strany Islanďanů skoro jako kočka s myší. Jejich sebevědomí je pro nás dobrý recept,“ míní.

Češi loni na podzim remizovali s favoritem v Českých Budějovicích 0:0, když hráli od 38. minuty bez vyloučeného Matěje Juráska. Z tehdejšího výběru zbylo Dánům na soupisce pouze pět borců. Přes zimu došlo k velké obměně, podobně jako u jejich úterního soupeře. „Bude to o koncentraci, disciplíně, která mi trošku chyběla také v prvním poločase v Litvě. Musíme být naprosto koncentrovaní v každé vteřině. To je základ pro to, abychom uspěli,“ shrnuje stavitel mladé reprezentace, které jde o účast na závěrečném turnaji na Slovensku.

Na hřišti čekejte obměněnou jedenáctku oproti čtvrtku. „Určitě bude odlišná,“ přiznává trenér. Třeba právě s tahounem Karabce od první minuty.

Uschopnění Adama Karabce je dobrou zprávou i pro útočníka „lvíčat“ Václava Sejka. Znají se dlouho, váleli spolu za Spartu i v mládežnických reprezentacích. Když ho má za zády či vedle sebe, chodí k němu do vápna lepší balony. „Na hřišti se vnímáme víceméně poslepu. Víme, kdo kde bude. Když se dá dohromady, bude to plus,“ říká kapitán.

Čekáte hodně jiný zápas než v Litvě?

„Myslím, že to bude úplně rozdílné. Litva byla celou dobu zatažená a čekala jenom na rychlé brejky. Dánsko bude podle mě spíš hrát víc na balonu. Hráli jsme s nimi doma a do červené karty (Matěje Juráska) jsme měli jednu, dvě vyložené šance. Kdybychom je proměnili, mohl by zápas vypadat jinak. Když budeme dobře napadat a získávat balony, můžeme se dostat do dobrých příležitostí. Pak už bude na nás, jestli je využijeme a potrestáme je.“

Ve čtvrtek jste dal na konci vítězný gól. Povzbudil vás? Do té doby jste dal v sezoně jen jeden gól.

„Tohle pomůže každému. Ale že bych si pouštěl do hlavy, že jsem dal jen jeden gól? To vůbec ne. Cítím se dobře a je začátek sezony. Týmu chci pomoct i něčím jiným. Doufám, že v Dánsku pomůžu znova. Vnímáme, že je to ten nejdůležitější zápas. Budeme se snažit obrat je o všechny body a vylepšit si pozici do posledního srazu.“

Co říkáte na kvalitu Dánů? Někteří hrají opravdu v kvalitních klubech.

„Soupisku jsme samozřejmě viděli. Jména tam jsou, ale my taky nějaká máme. Na tohle se úplně koukat nemůžeme. Islanďané hrají islandskou ligu a porazili Dány 4:2.“

Jaké budou podmínky pro fotbal ve Vejle?

„Myslím, že na fotbal lepší než v Litvě. Začalo pršet, bylo kolem osmnácti stupňů. Takže ideální. Přítelkyně (Gabriela Šlajsová ze Slavie) tady hrála a říkala, že tráva byla dobře připravená.“