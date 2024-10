ONLINE: Wales - Česko. Lvíčata v klíčovém duelu bojují o šanci na postup

Čeští fotbalisté do 21 let schytali debakl 0:5 v Dánsku • fotbal.cz

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čekají poslední dvě utkání v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2025 na Slovensku. „Lvíčata“ musí zvítězit dnes ve Walesu, kde hrají od 18:30, i v úterý doma nad Litvou, aby ještě měla šanci na postup do play off. Ani dvě výhry jim ale nemusí stačit, jelikož situaci nemají ve svých rukou. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka před závěrečnými dvěma zápasy figurují ve skupině až na čtvrtém místě, mají však k dobru jedno utkání oproti vedoucí dvojici Dánsko, Wales. Na třetí Island ztrácejí bod, potřebují tak jeho klopýtnutí v duelu s Litvou či v Dánsku. Utkání Lvíčat sledujte ONLINE na iSport.cz.