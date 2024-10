Barážový mečbol pro Lvíčata. Chceme dominovat, láká Sejk před Litvou

Čeští fotbalisté do 21 let schytali debakl 0:5 v Dánsku • fotbal.cz

Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali šance na postup • fotbal.cz

Kapitán reprezentace do 21 let Václav Sejk

Litevci, díky! Šokující výhra outsidera na Islandu (2:0) dala českým mladíkům do rukou silné trumfy. Stačí v úterý v Hradci Králové právě Litvu jakkoliv porazit a listopadová baráž o EURO svěřence Jana Suchopárka nemine. Zároveň prodlouží pobyt kouče u reprezentace U21, kde mu doběhne smlouva po ukončení tohoto kvalifikačního cyklu. „Nálada je skvělá, máme to ve svých rukách,“ pochvaluje si kapitán Václav Sejk.

Vyprodaná Malšovická aréna se těší na závěrečné oslavy průniku do baráže, což se ještě v pátek jevilo jako slušné sci-fi. Jenže výsledky šly Lvíčatům na ruku, sami pak přispěli klíčovým triumfem ve Walesu (2:1). Zbývá ještě splnit povinnost v podobě sběru bodů proti Litvě, beznadějně poslednímu celku ve skupině, a šance na závěrečný turnaj na Slovensku se zhmotní ve dva listopadové duely v baráži.

„Je tu devět nových hráčů. Jsem spokojený, jaká se udělala atmosféra. Z týmu cítím sílu,“ lebedí si kouč Jan Suchopárek. „Teď je jenom na nás, abychom proměnili mečbol,“ doplňuje.

Češi se po víkendu rázem nachází v luxusní pozici. Litevce porazili už před měsícem na jejich trávníku 2:1. Jasně, lehké to nebylo. Spíš těžší, než se čekalo. I tak zůstávají Sejk a spol. obřím favoritem. Požene je zaplněný hradecký stadion, plno lístků obdrželi mládežníci z regionu. „Energie z diváků nám pomáhá,“ míní trenér Suchopárek. „Věřím, že když budeme hrát baráž, objevíme se tady znova,“ přeje si.

Ve východních Čechách našli mladíci v poslední době svůj domov, představí se tu už potřetí. Obě předchozí bitvy (přípravu se Slovenskem 2:0 a kvalifikaci s Islandem 4:1) vyhráli. „Chodí sem dost lidí, i hřiště je ve skvělém stavu. Máme všechny podmínky pro to, abychom se připravili co nejlíp. Věřím, že nám prostředí v Hradci svědčí,“ vaznává se Sejk, střelec důležitých gólů ve skupině. Trefil se i v pátek ve Walesu. „Chtěli bychom od začátku dominovat, určovat tempo hry a zatlačit je co nejvíc před jejich branku,“ nabízí cestu k úspěchu, na němž by měl rád zásadní podíl.

Jako kapitán a útočník číslo jedna cítí, že na něj spoluhráči spoléhají. Tuhle roli přijímá, vyhovuje mu. „Jsem na hřišti hlavně od toho, abych ty góly dával. Samozřejmě, že bych rozhodnout chtěl,“ přiznal. „Ale ať rozhodne kdokoliv, bude to ve prospěch týmu. A to je nejdůležitější,“ dodává uvědoměle.

Jaký dorazí soupeř? Povzbuzený třemi body na Islandu, se zavřenou obranou, s nebezpečnými kontry a extra nadaným útočníkem Ramualdasem Jansonasem (19) ze Žalgirisu Vilnius. Ten bude primární hrozbou. Skóroval v prvním vzájemném utkání i naposledy na Islandu, kde hosté využili povětrnostních podmínek. Když měli silný vítr v zádech a balon letěl vzduchem rychleji, podnikli obě gólové akce.

„Musíme se vyvarovat zbytečných ztrát v přechodu do útoku, kdy budeme otevření. Oni jsou nahoře docela šikovní, rychlostní typy. Umí ty situace vyřešit,“ varoval útočník z polského Zaglebie Lubin, kde hostuje z pražské Sparty.

Rovněž trenér připomíná nepříjemný herní styl protivníka z Pobaltí, jenž ve skupině zatím pobral jen tři bodíky a dávno ztratil šanci na postup. „Litva je pro každého velmi nepříjemná, prostoru moc nebude,“ zdůraznil Suchopárek. „Potkali jsme se s ní před měsícem a měli jsme velké problémy, abychom to utkání zvládli,“ připomněl strasti při zářijové konfrontaci.

Tentokrát se nabízí nasazení útočníka Petra Juliše, hráče místního Hradce Králové. Kouč nevyloučil, že nějaké minuty v úterý večer dostane. Prý by si je zasloužil. „Na trénincích má velice dobrou kvalitu. Řekl bych, že je ve výborné formě a cítí se tady fajn,“ prohlásil stavitel národního týmu.

Jednadvacítka se v Hradci Králové představí potřetí za necelý rok. Loni v listopadu v přípravě se Slovenskem zvítězila 2:1, v březnu v kvalifikačním utkání proti Islandu 4:1 a vítěznou šňůru v Malšovické aréně si přeje prodloužit i proti Litvě.

Tabulka skupiny I

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 1. Dánsko 7 4 2 1 16:8 14 2. Wales 8 4 2 2 13:11 14 3. Česko 7 3 2 2 10:11 11 4. Island 7 3 0 4 9:12 9 5. Litva 7 1 0 6 7:13 3

Pozn.: Přímo na EURO U21 postupuje vítěz, druhý si zahraje v listopadu baráž.