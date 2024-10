Česko - Litva 3:0. Lvíčata dál myslí na postup, čtyřminutovka zajistila baráž

Z prvních tří zápasů nastřádali nuzné dva body za prohru a dvě plichty. Řítili se do průšvihu, pořádně se otřásala pozice hlavního trenéra Jana Suchopárka. Jenže ze zmoklých kočiček jsou už zase hrdá lvíčata, jak se jim přezdívá. Přerod dokonali v prostředí, kde se jim daří. Vyprodaná aréna v Hradci Králové u řeky Orlice je dohnala k postupu do baráže o mistrovství Evropy. Tu si - podle všeho - zahrají opět v Salonu republiky.

„Začátek cyklu nebyl dobrý. Ale dotáhli jsme to, věřím, že postoupíme,“ řekl trenér Jan Suchopárek. „Zvládneme baráž i mistrovství,“ přidal za chvíli další krok. Na místním stadionu, pod ikonickými lízátky, se přitom k úspěchu v zápase s Litvou propracovávali celkem složitě.

V prvním poločase rozhodně nešlo o žádnou bezstarostnou jízdu, naopak spíše o fušku bez vyššího efektu. Šanci měl například kapitán Václav Sejk, ale hlavou netrefil. „Říkal jsem si, že už to není možný,“ ošíval se útočník.

Zlomová chvíle přišla – přes domácí tlak – na druhé straně. Chvíli po přestávce Lukáš Horníček, gólman portugalské Bragy, zastavil levou rukou klíčovou střelu hostů. To byla velmi slušná možnost.

„Viděl jsem to přímo. Dobíhal jsem, už jsem nevěřil, že by to mohl vyškrábnout. Šlo to nějak do protipohybu, celý tým mu dluží poděkování. Zachránil nás,“ děkoval pozdější hrdina Kryštof Daněk. „Mělo to dopad. Věřili jsme, že gól dáme, byla to jen otázka času,“ dodal. „Klíčová situace,“ přihodil trenér Suchopárek. „Lukáš byl jedním z hlavních článků úspěchu i minule ve Walesu,“ ocenil muže, který nahradil v sestavě jedničku Slavie Antonína Kinského. Šlo zkrátka o zlom.

Po pár minutách bylo totiž hotovo. Čtyřminutovka poslala domácí do jasného vedení, do jistoty i klidu. Klíčovou roli bodového mága na sebe vzal Kryštof Daněk, který sice začal sezonu ve Spartě velmi nadějně, ale v poslední době jen paběrkuje. Na „Malšáku“ si spravil chuť. Nejprve hlavou uklidil centr kapitána Sejka, poté nahrál na branku Matěji Juráskovi. Rozporuplný génius ze Slavie se trefil luxusně po zemi.

Bylo jasno, přičemž další branku – konečně – zapsal boss Sejk. Dobře se zorientoval nějakých osm metrů od brány a poslal balon do sítě svou klasikou, tedy ostrou ranou. „Tým je hladový, snad to dokážeme,“ vzkázal Sejk.

Baráž se bude hrát v první půlce listopadu.