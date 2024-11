Belgičanům cvaklo v hlavě. Tým vyhrál nad jednotlivci, říká Horníček

V závěru kvalifikace o fotbalové EURO U21 i v následné baráži s Belgií v podstatě zamknul bránu. Gólman Lukáš Horníček potvrdil, že se nedostal do portugalské Bragy, kde dělá dvojku, omylem. Po povolání Antonína Kinského do seniorského áčka zvládl těžkou roli bravurně. Nejen, že dobře čapal míče, ale i organizoval defenzivu a rozjížděl útoky. „V posledních zápasech jsme se semkli a přenesli to na hřiště,“ pochvaloval si rodák z Vysokého Mýta po úterním postupu přes Belgičany.

Shodneme se, že v baráži vyhrál tým nad kvalitními jednotlivci?

„Určitě. Velká část našeho úspěchu spočívá v tom, jak jsme se v posledních zápasech semkli a přenesli jsme to na hřiště. Bojovali jsme, běhali jsme jeden pro druhého. I díky tomu jsme byli schopní uhrát tak skvělé výsledky. Kluci to dobře odbránili, odběhali. Dělali jsme, co jsme mohli.“

Kapitán Václav Sejk přiznal, že Belgičané jsou individuálně lepší než většina z vás. Je to tak?

„Asi ano. I podle statistik je vidět, že byli víc na míči. Ale to nic neznamená. Nehráli jako tým, spíš jako jednotlivci.“

Zlomil soupeře váš šťastný vyrovnávací gól z rohu?

„Ano. Bylo znát, že jim to v hlavě cvaklo a už nebyli konkurenceschopní. Sice hráli na míči, ale už byli frustrovaní a ne tak koncentrovaní na zápas.“

Co zákrok Karla Spáčila ve vápně? Neměli hosté kopat penaltu?

„Vypadalo to všelijak. Nechci polemizovat, podle mě to rozhodčí mohl písknout i nemusel. Pro nás dobře, že nepísknul.“

Jak se jako bývalý Pardubičák cítíte v Hradci Králové, kde našla „Lvíčata“ svůj domov?

(úsměv) „Výborně. Všichni příbuzní rodina z tátovy strany jsou hradečtí fanoušci. Takže mám smíšené pocity, ale vždycky jsem rád, když tady můžu hrát. Atmosféra bývá skvělá, hřiště perfektní, podmínky taky.“

Závěrečný turnaj hostí v červnu sousední Slovensko. Byla to extra motivace?

„Myslím, že ano. Bývalí hráči, kteří také zažili EURO na Slovensku (2000), nám o tom vyprávěli. Říkali, že je skvělý pocit, když se za vámi vypraví tolik fanoušků. Doufáme, že tam budeme mít velkou podporu a dokážeme tento úspěch přetavit i v úspěch na EURO.“