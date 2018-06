Německá nálada před MS: Saného absenci doma vzali, píská se na jiné

Zaútočí znovu na zlato, nic jiného se od Němců nečeká. Jenže mise za obhajobou nejcennějších medailí se rozbíhá v divoké atmosféře. Sotva ustala plamenná debata o tom, zda měl jet na šampionát opomenutý supertalent Leroy Sané, vypískali němečtí fanoušci vlastního hráče Ilkaye Gündogana za to, že se fotil a přátelil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Do toho nic moc příprava… S Němci se ale i tak musí počítat, další zlato není sci-fi.

Pořekadla, že fotbal hraje dvaadvacet hráčů a vždy vyhrají Němci, nebo že se tato země na velký turnaj umí připravit, jsou notoricky známá. Před blížícím se mistrovstvím světa se objevil nový názor, vystihující aktuální sílu výběru trenéra Joachima Löwa. „Dejte jim rovnou pohár, když se jim ani do nominace nevejde hráč jako Leroy Sané,“ psalo se v některých komentářích poté, co se hvězdička z Manchesteru City neobjevila na seznamu jmen pro ruský šampionát.

Dvaadvacetiletý fofrník v uplynulé sezoně zářil, přispěl k dominanci Manchesteru City na Ostrovech a byl nejproduktivnějším německým hráčem v elitních evropských ligách (10 gólů + 15 asistencí v Premier League). Logicky se pak rozpoutala skoro až celosvětová debata nad tímto Löwovým rozhodnutím. Německý kouč jej vysvětlil hlavně tím, že Saného výkony v reprezentaci dosud nebyly úplně přesvědčivé, což koresponduje s tím, že talentovaný křídelník nedal při dvanácti startech ani jeden gól a připsal si jen jednu asistenci.

Německá média pak psala o tom, že nejen mdlé výkony v reprezentačním dresu Sanému přitížily. V té souvislosti upozornila na rok starou absenci mladého záložníka na Konfederačním poháru kvůli operaci nosu, která se podle všeho dala odložit. „Máme vážně dobré hráče, ale pro Saného je v kádru místo – a to i přesto, že za Německo nehrál stejně jako za Manchester City,“ měl jasno bývalý německý záložník Michael Ballack.

Löw vyřazením jedné z nejvýraznějších postav Premier League zvýšil na sebe tlak, a v případě neúspěchu je docela pravděpodobné, že to bude jedna z prvních věcí, která bude propírána. A to i přesto, že německá média přijala Saného vyškrtnutí relativně v klidu, magazín Kicker například poznamenal, že „Löwovo rozhodnutí logicky vyplývá z jeho předchozího chování“, deník Bild zase zmínil, že „Sané ještě zřejmě není pro mistrovství světa zralý“.

Bouře kvůli fotografii s tureckým prezidentem

Německý kouč musí momentálně hasit jiné požáry, kolem týmu vře aféra reprezentačních záložníků Mesuta Özila a Ilkaye Gündogana, kteří se sešli s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, jenž je považován za diktátora a často se dostává do slovních přestřelek s evropskými zeměmi. Oba hráči mají turecké kořeny a Erdoganovi předali své dresy a družně se s ním fotili. Němce to rozdráždilo.

Zatímco Özil se dává před šampionátem zdravotně do pořádku, zatím nehrál a mlčí, Gündogan byl lynčován. V posledním přátelském utkání před odletem do Ruska ho němečtí fanoušci v Leverkusenu vypískali. „Zabolelo mě to. Je pro mě těžké to pochopit,“ kroutil hlavou Löw.

„Jasně vysvětlil, že se identifikuje s našimi hodnotami a že tím nechtěl poslat jakýkoliv politický vzkaz,“ hájil ho kouč. Gündogana se zastali i spoluhráči. „Od teď prosím lidi, aby mysleli na to, že chceme být mistry světa. Pro to oba kluky potřebujeme,“ apeloval útočník Mario Gómez.

Otázkou zůstává, jak na tuto dvojici budou reagovat němečtí fandové přímo v Rusku, zda se situace uklidní. Němci řeší i herní potíže, v posledních přípravách nepřesvědčili. Löwa to neznepokojuje, ví, s jakou silou pracuje.

„Pokud nebereme vážně detaily, jsme jen průměrným týmem. Pokud se na detaily soustředíme, můžeme dokázat něco zvláštního. To se nám v posledních letech častokrát dařilo,“ poznamenal Löw, jenž může do brány počítat s uzdraveným gólmanem Manuelem Neuerem, který se stihl zotavit po zlomenině zánártní kosti.