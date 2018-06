Nový kouč Realu zažil smutek i radost, Ramos si stěžoval: Pohřební atmosféra!

Snad ani sám Julen Lopetegui nechápe, jak rychle se věci kolem něj dávají do pohybu. V úterý byl oznámen jako nový trenér Realu Madrid, ve středu předčasně vyhozen od španělské reprezentace a ve čtvrtek už stál na Santiago Bernabeu s dresem „bílého baletu.“ Zatímco baskický trenér už rozdával úsměvy, na tiskové konferenci reprezentace nebyla atmosféra zrovna zářivá.

„Včera to byl po smrti matky druhý nejsmutnější den v mém životě. Ale dnes je ten nejšťastnější,“ zhodnotil turbulentních 48 hodin Lopetegui, když byl poprvé oficiálně představen jako trenér Realu. Nezapomněl poděkovat Florentinu Pérezovi, prezidentovi královského klubu, za důvěru v něj vloženou. On i protřelý šéf madridského celku se museli vrátit k ošemetné situaci se španělským svazem.

Real totiž Lopeteguiho příchod oznámil dva dny před startem mistrovství světa, což rozlítilo šéfa svazu Luise Rubialese. Nejvyšší představitel španělského fotbalu se tak rozhodl k radikálnímu tahu – kouče, který s národním týmem ani jednou neprohrál, den před startem šampionátu odvolal a dočasně nahradil sportovním ředitelem Fernandem Hierrem. Shodou okolností legendou Realu.

„Chtěli jsme uzavřít dohodu ještě před mistrovstvím, aby vše bylo transparentní a abychom se vyhnuli spekulacím a tomu, aby unikly informace v průběhu šampionátu,“ bránil kontroverzní rozhodnutí Pérez.

„Nebyl důvod se ho takhle zbavit, měli jsme svobodu jednat. Oznámili jsme to před šampionátem, abychom zamezili spekulacím a vše bylo transparentní. Julen si mohl splnit dva kompatibilní sny - vyhrát mistrovství světa a trénovat Real Madrid. Jednání předsedy svazu Luise Rubialese bylo bezprecedentní,“ řekl jasný názor na Lopeteguiho vyhazov před šampionátem.

Jen pár hodin před Realem uspořádal tiskovou konferenci v Rusku i národní tým. Atmosféra po urychleném odvolání kouče a před těžkým úvodním utkáním proti Portugalsku není zdaleka nejlepší, kapitán Sergio Ramos ale trval na tom, aby Španělé zůstali pozitivní. „Začíná mistrovství světa a tady to je jako v pohřební síni,“ postěžoval si před novináři.

„Julen Lopetegui byl důležitou součástí toho, co jsme udělali, ale Španělsko musí zůstat nad věcí. Musíme obrátit list a ukázat, že nikdo nemůže díru po něm zaplnit lépe, než Fernando Hierro. Doufám, že můžeme mít takový národní tým, jaký jsme měli dřív. Nemusíme hodnotit, co dělají jiní lidé, ale raději se soustředit na sportovní stránku věci. Až skončí mistrovství světa, každý si může říct, co chce,“ komentoval kapitán neurčitě.

