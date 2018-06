Ruský hrdina střídal kamaráda a dokonale pálil: Nejdivočejší sen!

PŘÍMO Z MOSKVY | Seděl na lavičce. Netuše, zda vůbec do utkání zasáhne. Možná i předpokládal, že čistit kopačky si po zápase nebude muset. Místo toho Denis Čeryšev po utkání kynul nadšenému stadionu v moskevských Lužnikách, přebíral cenu pro nejlepšího hráče zahajovacího utkání a pár minut po závěrečném hvizdu ze sebe sypal pocity do nastavených diktafonů. Pod drtivou výhrou 5:0 se skvěl jeho dvougólový podpis.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12. Gazinskij, 43. Čeryšev, 71. Dzjuba, 90+1. Čeryšev, 90+4. Golovin Hosté: Sestavy Domácí: Akinfejev (C) – Mário Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Žirkov – Gazinskij, Zobnin – Samedov (64. Kuzjajev), Dzagojev (24. Čeryšev), Golovin – Smolov (70. Dzjuba). Hosté: Majúf – Braík, Os. Havsáví (C), Om. Havsáví, Šahrání – Davsárí, Utajf (64. Muválad), Faradž, Džasím, Šahrí (72. Bahabrí) – Šáhlaví (85. Asírí). Náhradníci Domácí: Semjonov, Čeryšev, Kuzjajev, Luňov, Kudrjašov, Granat, Mirančuk, Mirančuk, Gabulov, Jerochin, Dzjuba, Smolnikov Hosté: Harbí, Buláihí, Bahabrí, Chaíbrí, Kanú, Chaibárí, Mudžahví, Muválad, Asírí, Musáilim, Uvaís, Havsáví Karty Domácí: Golovin Hosté: Džasím Rozhodčí Nestor Pitana (Argentina) – Emerson De Carvalho (Brazílie), Juan Pablo Belatti (Argentina) Stadion Lužniki (Moskva) Návštěva 78 011 diváků

„Nechtějte ani vědět, co se ve mně odehrává. Nejde popsat, co cítím. Mám radost, že jsme vyhráli a já mohl pomoci týmu,“ se zvláštně nevěřícím výrazem ve tváři se snažil vyznat ze svých aktuálních nálad sedmadvacetiletý záložník španělského Villarrealu.

Do hry se dostal přesně ve čtyřiadvacáté minutě.

Rusko v tu dobu už vedlo 1:0 po hlavičce Jurije Gazinského a on musel na plac za zraněného kamaráda Alana Dzagojeva. Na trávníku se devatenáct minut aklimatizoval, pak ve vápně obelstil dva Saúdy a nekompromisně zvýšil na 2:0.

„Dostal jsem špatnou přihrávku, obránce šel do skluzu a já se jen snažil trefit míč. Nemohl jsem udělat nic jiného,“ skromně uvedl.

To nebylo vše.

Už v nastaveném čase se znovu opřel šajtlí do míče a ten po dokonalé trajektorii zapadl za saúdského gólmana Abdullaha Al Muaioufa. „Snažil jsem se být co nejblíže u Dzjuby, protože jsme to tak nacvičovali na tréninku. Pak už jsem neměl moc času nad něčím přemýšlet, tak jsem kopl do míče a byl z toho krásný gól,“ přiznal.

„Mám hroznou radost, také kvůli mojí rodině, protože vždycky, když jsem byl zraněný, tak se mnou společně trpěla,“ uvedl Čeryšev, který se fotbalově vzdělává už roky ve Španělsku. Hrával za Gijón, Real Madrid, Sevillu a momentálně Villarreal.

I když nebyl tolik produktivní jako kolega Aleksandr Golovin (jedna branka, tři asistence), byl přesto odměněn cenou pro nejlepšího hráče utkání.

„Jestli je to splněný sen? Sen se mi splnil, když jsem byl v konečné nominaci. O něčem takovém se mi nesnilo ani v nejdivočejších snech,“ pravil rodák z Nižného Novgorodu.

Čeryšev nefiguroval v hlavních plánech trenéra Stanislava Čerčesova. Za reprezentaci odehrál dosud jen dvanáct utkání, dokonce nevstřelil ani jednu branku. Navíc jeho pozici měl pod palcem Dzagojev.

První den turnaje ale zavedené pořádky výrazně upravil. Čeryšev vymazal nulu ve statistice vstřelených branek a zároveň si může nárokovat důležitou pozici podhrotového hráče, zvlášť, když jeho konkurent předčasně opustil trávník se zraněnou nohou. „K dalšímu zápasu je daleko. Čekají nás těžcí soupeři. Uvidíme, s jakou taktikou do zápasu půjdeme. A když nastoupím, samozřejmě budu rád,“ podotkl, než vplul do rozjásané kabiny.