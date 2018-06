Ódy na Ronalda! Je to skvělý šílenec. A ta faleš u přímáku, žasl Frýdek

Ronaldo rozjel šampionát ve velkém stylu. „Je to šílenec, ale je skvělý,“ zaznělo po zápase z úst Martina Frýdka. Bývalý reprezentant, který dnes trénuje třetiligové Loko Vltavín, sice přiznal, že má raději Argentince Lionela Messiho, Ronalda ale sleduje rád. „Bylo to neskutečné. Portugalci ukázali, proč je důležité nikdy se nevzdávat,“ připomněl k zápasu, v němž oba týmy vedly i prohrávaly a nakonec se o body dělily.

Pětinásobný držitel Zlatého míče působil na hřišti jako příkladný tahoun. „Před penaltou to udělal výborně, došel si pro faul a následně skóroval. Na konci si pak sám vybojoval trestný kop, který parádně proměnil,“ vychvaloval ho Frýdek.

Právě v 88. minutě vyčaroval Ronaldo magický moment. Byl to jeho 45. přímý kop na velkém reprezentačním turnaji. Zní to neuvěřitelně, ale teprve první úspěšný!

„Do každého trestňáku jde s rizikem. Buď to vyjde, nebo ne. Faleš, kterou dá míči, umí jen on. Vím to, protože s kluky ve Vltavínu trénuji trestňáky individuálně, oni se ho snaží napodobit, ale nikdy se to nikomu nepovede. Jeho kopy jsou jedinečné,“ zdůraznil Martin Frýdek.

Slova chvály měl pro Ronalda také trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí. „Skvěle využil pasivity Španělů v závěru zápasu. Došel si pro standardní situaci, ze které vyrovnal. Opět ukázal svou kvalitu. Chyběl mu snad už jen gól hlavou. Dokázal, že jeho přínos je klíčový nejen pro Real Madrid, ale i pro portugalskou reprezentaci. Mám rád statistiky a vím, že Ronaldo má na svém kontě víc branek v reprezentačním dresu než celý španělský výběr dohromady,“ připomněl ohromující Ronaldovu sílu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Ronaldo, 44. Ronaldo, 88. Ronaldo Hosté: 24. D. Costa, 55. D. Costa, 58. Nacho Fernández Sestavy Domácí: Patrício – Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro – W. Carvalho, Moutinho – B. Silva (69. Quaresma), Guedes (80. André Silva), B. Fernandes (68. Mário) – Ronaldo (C). Hosté: de Gea – Nacho Fernández, Piqué, Ramos (C), Alba – Busquets, Koke – D. Silva (86. L. Vázquez), Isco, Iniesta (70. Th. Alcântara) – D. Costa (77. Aspas). Náhradníci Domácí: Alves, Fernandes, Silva, Beto, Lopes, Dias, Pereira, Rui, Mário, Silva, Martins, Quaresma Hosté: Arrizabalaga, Reina, Azpilicueta, Carvajal, Monreal, Odriozola Arzallus, Alcântara, Asensio, Ñíguez, Aspas, Rodrigo, Vázquez Karty Domácí: B. Fernandes Hosté: Busquets Rozhodčí Gianluca Rocchi – Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (všichni Itálie) Stadion Olympijský stadion Fišt (Soči)

Ronaldův hattrick: jaké statistiky změnil? Jako první fotbalista v historii skóroval na osmi po sobě jdoucích velkých turnajích. Hvězdný útočník Realu Madrid vstřelil gól na evropských šampionátech 2004, 2008, 2012 a 2016 a také na mistrovstvích světa 2006, 2010, 2014 i na letošním šampionátu.



Je zároveň teprve čtvrtým hráčem, který se střelecky prosadil na čtyřech světových šampionátech. Dosud se to povedlo jen brazilské legendě Pelému a Němcům Uwemu Seelerovi a Miroslavu Klosemu, který je s 16 góly nejlepším střelcem v historii MS.



Při předchozích třech startech na světových mistrovstvích rodák z Madeiry vždy skóroval jen jednou. Tentokrát se ale Ronaldo hned v prvním utkání blýskl hattrickem, když proměnil penaltu, prosadil se střelou z dálky a také z přímého kopu. Se šesti zásahy je tak po devítigólovém Eusebiovi druhým nejlepším portugalským střelcem v historii MS.



Na evropských šampionátech zaznamenal Ronaldo devět branek. Celkem má v reprezentačním dresu na kontě už 84 gólů a na druhém místě historických tabulek reprezentačních střelců se dotáhl na maďarskou legendu Ference Puskáse. Více branek za národní tým nastřílel jen Íránec Alí Daeí (109).