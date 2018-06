Historický moment MS: Video změnilo verdikt sudího, Francie měla penaltu

Griezmann v 55. minutě po zákroku Joshuy Risdona upadl v pokutovém území, Cunha ale nejprve rozpažil a nechal hru pokračovat. O pár desítek sekund později však sudí od videorozhodčího Argentince Maura Vigliana dostal informaci, že mohlo jít o faul, a celou situaci šel přezkoumat na obrazovku vedle hřiště.

Krátce nato Cunha svůj původní verdikt přehodnotil a nařídil penaltu, z které v 58. minutě poslal sám faulovaný Griezmann Francii do vedení 1:0. Za čtyři minuty rovněž z pokutového kopu srovnal Mile Jedinak, ale o výhře galského kohouta rozhodl v 81. minutě Paul Pogba.

Nová technologie má na světovém šampionátu v Rusku premiéru. V každém zápasu pomáhají hlavnímu sudímu videorozhodčí a tři jeho asistenti.

What @AntoGriezmann put France ahead from the penalty spot.#FRAAUS #WorldCup pic.twitter.com/VK5GlQ7pyR