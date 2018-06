MS fotbal 2018

Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain, Juventus… V souvislosti se zájmem o talentovaného záložníka bývají skloňovány nejprestižnější světové kluby. Milinkovič-Savič v italské lize upoutal především perfektním čtením hry a znamenitým krytím míče. V uplynulém ročníku Serie A se navíc blýskl dvanácti přesnými zásahy a třemi asistencemi.

Právě vzhledem k výkonům v italské lize si jej Lazio cení na sto milionů euro (2,58 miliardy korun).

Talentovaný záložník si vybudoval auru jednoho z nejlepších mladých hráčů planety díky vydařenému mistrovství Evropy do 19 let v roce 2013, na němž Srbové oslavili zisk titulu. Zlatou medaili získal i o dva roky později na světovém šampionátu fotbalistů do 20 let. Z turnaje na Novém Zélandu si navíc odvezl cenu pro třetího nejlepšího hráče turnaje.

Svou hrou Milinkovič-Savič připomíná legendárního Zinedine Zidana. „Tohle srovnání mi jedině lichotí,“ svěřil se středopolař v rozhovoru pro webové stránky FIFA. „Nicméně se vidím spíše jako Yaya Toure. Co se týče idolů, vždy jsem vzhlížel k Nemanja Matičovi,“ prozradil.

Do světového šampionátu přitom mladík vstoupil náramně. Hned v prvním utkání skupiny E proti Kostarice, v němž Srbové zvítězili 1:0, se stal hráčem zápasu. Klání mohlo mít mnohem jasnější výsledek, kdyby Aleksandar Mitrovič proměnil některý ze svých dvou úniků za obranu, do nichž jej vyslal parádními průnikovými pasy právě Milinkovič-Savič.