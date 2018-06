MS fotbal 2018

Die Mannschaft má problém. Němečtí fotbalisté vstoupili do šampionátu v Rusku prohrou 0:1 s Mexikem. Tedy způsobem, jakým vůbec nejsou zvyklí. Co se stalo s nabitou skvadrou obhájců zlatých medailí? Přetřásat se bude atmosféra uvnitř mužstva, zvadlý pohyb i fakt, že si proti srdnatě bránícímu soupeři Němci nevypracovali žádnou stoprocentní gólovku. "Nemohli jsme se dostat k naší hře," zoufal si trenér Joachim Löw.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 35. Lozano Sestavy Domácí: Neuer (C) – Kimmich, Hummels, J. Boateng, Plattenhardt (79. Mario Gómez) – S. Khedira (60. Reus), Kroos – T. Müller, Özil, Draxler – Werner (86. Brandt). Hosté: Ochoa – Salcedo, Ayala, H. Moreno, Gallardo – H Herrera, Guardado (C) (74. R. Márquez) – Layún, Vela (58. E. Álvarez), Lozano (66. Jiménez) – J. Hernández. Náhradníci Domácí: ter Stegen, Trapp, Ginter, Reus, Goretzka, Süle, Rüdiger, Rudy, Brandt, Gündoğan, Gómez Hosté: Corona, Talavera, Márquez, Gutiérrez, dos Santos, Fabián, Jiménez, dos Santos, Corona, Peralta, Aquino, Álvarez Karty Domácí: T. Müller, Hummels Hosté: H. Moreno, H Herrera Rozhodčí Alireza Faghani – Reza Sokhadan, Mohammadreza Mansouri (všichni Írán) Stadion Lužniki (Moskva) Návštěva 78011 diváků

Německé výkony už v přípravě nebyly ideální, jeden z favoritů turnaje se zasekl také při prvním duelu v Rusku. Prohra 0:1 s Mexikem se nečekala, vzhledem k průběhu utkání šlo ale o zasloužené body pro nadšeně bojujícího soupeře.

"Je jednoduché zdůvodnit, proč jsme prohráli. Hráli jsme stejně jako proti Saúdské Arábii (těsná výhra 2:1), jen proti nám byl lepší soupeř. Mexiko zaslouženě vyhrálo, protože my jsme jim to příliš ulehčili," uznal německý stoper Matts Hummels. "Když sedm nebo osm hráčů útočí, pak je jasné, že ofenzivní snaha je větší než defenzivní stabilita. Naše zajišťování nebylo dobré, často jsme byli vzadu jen já a Jérome Boateng. Nechápu to, proč jsme tak hráli, přestože jsme před týdnem dostali varování."

Suverén české kvalifkační skupiny škobrtl nečekaně hned při vstupu do šampionátu. Přitom Němci, považovaní za turnajové mužstvo, právě starty do skupin umí. "Nejsme zvyklí první zápas na šampionátu prohrát. V prvním poločase jsme hráli špatně a nechali jsme soupeře chodit do hodně brejků. V druhé půli stáli Mexičané hluboko na své polovině, umí dobře kontrovat. To je jejich síla. My jsme se nedostali do pořádného zakončení," mrzelo trenéra Joachima Löwa.

Prohra jednoho z favoritů na zlato se nyní bude detailně pitvat ze všech možných stran. Proč to Němcům drhne? "Na konci můžeme být ještě rádi, že porážka nebyla vyšší. Tým nepůsobil jednotně. Mexiko čekalo na ztráty míče a pak útočilo přes volné prostory. Ofenzivní záložníci nepodpořili Kroose s Khedirou," jmenoval bývalý reprezentační gólman a fotbalový expert Oliver Kahn.

Německá reprezentace přezdívaná Die Mannschaft vždycky vynikala železnou disciplínou, kompaktoností a týmovostí. Zmíněné atributy ale sestavě proti Mexiku scházely. Výběr, který přijel reprezentovat do Ruska, navíc řeší řadu vnitřních problémů. Na záložníky Özila s Gündoganem pískali fanoušci kvůli jejich fotce s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem už v přípravě. Proti Mexiku se na trávníku představil pouze Özil, záložník Arsenalu ale předvedl matný výkon.

"Otevřeli jsme Mexičanům hodně prostoru. Naši ofenzivní hráči se moc nedostávali na míč. V posledních dnech jsme cítili, že nastavení hráčů je stoprocentně správné, ale bohužel start se nám nevydařil, musíme další zápasy vyhrát. Jsem přesvědčen, že na porážku správně zareagujeme," bránil svůj kolektiv kouč Löw.

O poznání kritičtější byl manažer německé repreznetace Oliver Bierhoff. "Pro vítězství jsme udělali málo. Nebylo to z naší strany přesvědčivé. Mexičané se vytasili s jinou taktikou, než jsme očekávali. Neměli jsme střed hřiště. Ale nemám špatný pocit. Čeká nás teď těžší cesta, kterou budeme muset ujít, a to také v příštích dnech uděláme," slíbil autor Zlatého gólu z finále mistrovtví Evropy 1996 proti Česku.

Německo teď musí uspět v následujících zápasech skupiny F. V sobotu se střetne se Švédskem, následovat bude duel s Jížní Korejou. Je jisté, že musí svůj herní projev diametrálně změnit, aby obhájce prvenství z Brazílie nebalil kufry už po skupině.

