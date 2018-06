MS fotbal 2018

Legendární stoper Anglie oblékal stejný dres jako Ronaldo v letech 2003 až 2009, zároveň byli takřka sousedi. První návštěva u tehdejšího spoluhráče se bývalému obránci Albionu vryla do paměti.

„Byl to první člověk, u kterého jsem viděl, že zaměstnával svého vlastního výživového poradce, lékaře, fyzioterapeuta, a dokonce i kuchaře,“ zavzpomínala devětatřicetiletá legenda United. „Bylo to u něj jako na karnevalu. Ti lidé chodili kolem mě a já si jen říkal, co se to tady děje?“

„Investoval, aby se stal nejlepším na světě. To se mu povedlo, protože když opouštěl United, nejlepší na světě určitě byl,“ zdůraznil Ferdinand. V tu dobu už měl Ronaldo na kontě tři tituly v Premier League, vítězství v Lize mistrů a jeden Zlatý míč.

Po odchodu od „Rudých ďáblů“ do Realu Madrid pokračoval v nastaveném trendu a sbírá jednu trofej za druhou. V současné době je majitelem pěti Zlatých míčů, vlastní titul mistra Evropy, pětkrát zdvihl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů a dvakrát evropský Superpohár.

K tomu přidal ještě dva tituly ve španělské La Lize. To je jen malá část úspěchů aktuálně nejlepšího střelce mistrovství světa v Rusku, kde mu trvalo pouhé čtyři minuty, aby se zapsal mezi střelce.

Ukazuje se, že investice do kvalitního zázemí se Cristianu Ronaldovi vyplácí. „Je to opravdový profesionál. Můžete mít talentu, kolik chcete, ale klíčem k tomu, abyste byli úspěšní tak dlouho, je zvláštní mentalita. Ta dělá z Cristiana jedinečného hráče. Jeho touha a odhodlání se každoročně zlepšovat ho odděluje od ostatních a dělá ho výjimečným. Proto je na vrcholu už deset, dvanáct let,“ vychvaloval Ferdinand.

Své další galapředstavení rozehraje Cristiano Ronaldo už zítra, kdy se jeho Portugalsko utká od 14 hodin s papírově slabším Marokem. Rozšíří svůj gólový účet? Přidá snad svůj 52. hattrick v kariéře?