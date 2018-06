MS fotbal 2018

Favorit šel do vedení, ale pět minut po začátku druhé půle to přišlo. Na precizně zahraný rohový kop Xherdana Shaqiriho si naskočil Steven Zuber a hlavičkou trkl míč pod břevno. Švýcarský záložník skákal sám, protože těsně předtím viditelně postrčil stopera Joaa Mirandu, na což si Brazilci okamžitě do jednoho stěžovali. Jenže sudí Cesar Ramos o konzultaci videorozhodčího nepožádal a gól uznal.

Podle Haška takovým postupem chyboval. „Ze strany obránce Mirandy to byla trochu chyba, devadesátikilový chlap by se neměl dostat tak snadno z ideálního prostoru, kde by jinak lehce odhlavičkoval míč do bezpečí. Švýcar pak hlavičkoval úplně sám, ale od něho to podle mého názoru byl faul, rozhodčí to na základě videa měl změnit,“ řekl po zápase v redakci deníku Sport.

Právě posuzování skrumáží v pokutovém území při rohových kopech by se v budoucnu mělo změnit. Sudím se totiž otevírají s pomocí asistence od videorozhodčího nové způsoby, jak posoudit střety. A to třeba i v české nejvyšší soutěži, kde by mělo být video od nové sezony využíváno až na čtyři zápasy během jednoho kola.

„Když v naší lize bude video mnohem častěji, je otázka, jestli to nebude mít důsledky pro způsob bránění. Když je tam rozhodčí sám, nemusí vidět těch pět, šest dvojic v chumlu. Video si to tam najde, budou vznikat pokutové kopy při situacích, v nichž doteď nevznikaly. Budeme muset přijít z osobního na zónové bránění,“ uvažuje o důsledcích pro svůj tým.

Zpátky k zápasu, který hostila aréna v Rostově na Donu. Řešila se v něm ještě jedna sporná situace. Pětinásobní mistři světa se podruhé sesypali kolem mexického rozhodčího Cesara Ramose v 74. minutě, kdy se dožadovali penalty za stažení Gabriela Jesuse švýcarským zadákem Manuelem Akanjim, ale ani tentokrát si příznivý verdikt nevymodlili.

Z Haškova pohledu opět spíš mylně. "Gabriel Jesus převzal míč do prostoru, šel do pohybu. Bránící soupeř, který váží asi o dvacet kilo víc, v takovém pohybu nebyl. Rukou ho zpomalil a pak ho ještě od sebe trochu odhodil. Jesus ke skoku pak lehce přidal. Je otázkou, jestli to byl dostatečný faul na penaltu, nebo ne. Ale z mého pohledu to za mě byla penalta.“

Na hřišti to vypadalo jinak, proto se po prohře Němců s Mexikem 0:1 zrodil další překvapivý výsledek. „Bylo by to 2:0 místo 1:1 a zásadně by to změnilo i dojem ze zápasu,“ řekl Hašek.

