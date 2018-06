MS fotbal 2018

Černá neděle favoritů? Vstup do světového šampionátu v Rusku nezvládla ani Brazílie, když se Švýcarskem jen remizovala 1:1. Narozdíl od Německa, které podlehlo Mexiku 0:1, měl výkon hvězdné jedenáctky vzestupnou tendenci. "Kanárci" do svého soupeře v závěrečných minutách bušili a šli za výhrou, která jim nakonec těsně unikla. Co předvedl Neymar? A jak vypadala úvodní vystoupení největších adeptů na zlato na MS? V diskuzi hodnotil pro iSport TV v redakci Sportu trenér Bohemians Martin Hašek.

Je remíza 1:1 zasloužená?

"Tohle slovo ve fotbale nerad používám. Ale z mého pohledu to není zasloužený výsledek, měla vyhrát Brazílie. Vypracovala si výrazně více gólových šancí, navíc branka Švýcarů padla po faulu a ještě tam nebyla odpískaná penalta ve prospěch Brazílie."

Takže švýcarský střelec Steven Zuber před brankou fauloval?

"Ze strany obrácne Mirandy to byla trochu chyba, devadesátikilový chlap by se neměl dostat tak snadno z prostoru, kde by lehce odhlavičkoval roh do bezpečí. Švýcar pak hlavičkoval úplně sám, ale od něho to podle mého názoru byl faul, rozhodčí to na základě videa měl změnit. Měl písknout faul a odkop od brány."

A co sporný zákrok na druhé straně, kdy se dožadoval penalty brazilský útočník Gabriel Jesus?

"Gabriel Jesus převzal míč do prostoru, šel do pohybu. Bránící soupeř, který váží asi o dvacet kilo víc, nebyl v takovém pohybu. Rukou ho zpomalil a pak ho ještě od sebe trochu odhodil. Jesus tomu pak lehce přidal. Je otázkou, jestli to byl dostatečný faul na penaltu, nebo ne. Ale z mého pohledu to za mě byla penalta. Dvě situace jsem viděl jinak, než sudí, mělo by to vliv na výsledek. Bylo by to 2:0 místo 1:1 a zásadně by to změnilo i dojem ze zápasu."

Jak se vám líbil výkon Brazílie?

"Brazilci začali relativně aktivně, pak inkasovali gól a začali být pasivní, čímž dostali Švýcary do hry. Po přestávce dali Švýcaři ze standardky gól a pak se to otočilo. Hra ze strany Brazilců dostala šmrnc, úroveň fotbalu se zvedla. Brazilci si připravovali šance, vyvrcholilo to v závěrečných minutách. Šli za vítězstím, jsou kondičně dobře připravení, není jednoduché do soupeře v posledních minutách takhle bušit. Výsledkově jim to neyšlo, ale podle druhého poločasu už není na výkonu třeba přidávat až tak moc, aby soupeře poráželi. Je lepší se do toho postupně dostat a být top připravení pro vyřazovací boje.

Co říkáte na Neymara?

"Před začátkem zápasu jsem říkal, že Neymar by se mohl stát jednou z hlavních hvězd šampionátu. Po úvodním poločase jsem si uvědomil, že byl zraněný opravdu dlouho. Aby se dostal do top formy a byl vynikající oproti ostatním hráčům, musí se sejít víc faktorů. Na MS se bude porovnávat s Messim, Ronaldem a dalšími osobnostmi turnaje. Jeho hře chyběla vyhranost, neposlouchal ho míč. Je tak na 95 procentech své hry, v prvním poločase nedominoval tak, jak by se čekalo. Navíc měl v obličeji takový divný výraz, jako kdyby ho to nebavilo, byl otrávený. To na MS vůbec nepatří a z toho jsem zklamaný. Po přestávce ale i Neymar byl aktivnější, hrál s větší chutí. Ukázal některé situace, co od něj čekáme a co ho řadí mezi nejlepší hráče světa."

Úvodní zápas mají za sebou velcí favorité MS - Španělsko, Francie, Argentina, Německo i Brazílie, z nichž vyhrála pouze Francie. Co ukázaly vstupní duely do šampionátu o jejich formě?

"Nemá cenu dělat závěry po prvním kole. Brazílie šla postupně nahoru, jejich remízu bych neviděl jako problém. Argentina byla trošku slabší, Němci asi úplně nejhorší, prohráli po nepřesvědčivém výkonu. Rozpitvávají se u nich vnitřní spory v týmu, když se o tom mluví, asi na tom i něco bude. V souvislosti s výsledkem zápasu s Mexikem se o tom bude dál psát, ještě se to umocní a může to na ně mít devastující vliv. U nich mám tedy zvednutý ukazováček. Španělé předvedli dobrý výkon hodný jednoho z favoritů. Měli smůlu, že Ronaldo měl svůj den a naopak jejich brankář De Gea ne. Kdyby zachytal normálně, vyhráli by. Španělé zase můžou dojít daleko."