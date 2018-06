MS fotbal 2018

Góly

Domácí: 23. L. Suárez

Hosté:

Sestavy

Domácí: Muslera – Varela, J. Giménez, Godín (C), Cáceres – C. Sánchez (82. Nández), Vecino (59. Torreira), Bentancur, C. Rodríguez (59. Laxalt) – Cavani, L. Suárez.

Hosté: Uvaís – Braík, Os. Havsáví (C), Buláihí, Šahrání – Džasím (44. Mudžahví), Utajf – Davsárí, Faradž, Bahabrí (75. Kanú) – Muválad (78. Šáhlaví).

Náhradníci

Domácí: Campaña, Silva, Silva, Pereira, Coates, Nández, Torreira, Laxalt, De Arrascaeta, Stuani, Gómez, Urretaviscaya

Hosté: Majúf, Musáilim, Harbí, Havsáví, Havsáví, Šahrí, Chaíbrí, Kanú, Chaibárí, Mudžahví, Šáhlaví, Asírí

Rozhodčí

C. Turpin – N Danos, C. Gringore

Stadion

Rostov Arena (Rostov na Donu)

Návštěva

42678 diváků