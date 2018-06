MS fotbal 2018

Za nejvíce medailí přišla i největší odměna. Trenér Německa Joachim Löw je u německé reprezentace od roku 2006, kdy začínal jako asistent Jürgena Klinsmanna. Od té doby vozí národní tým z každé velké akce medaile. Tím největším úspěchem byl titul mistrů světa z roku 2014 v Brazílii. Díky skvělým výsledkům si Löw přijde i na luxusní plat. Ročně pobírá 3 850 000 eur (100 milionů korun) a je tak nejlépe finančně ohodnocený ze všech dvaatřiceti koučů, kteří dokázali dostat svůj tým na šampionát v Rusku.

Plat není rozhodující

Srovnatelnou mzdu má i trenér Brazilců Tite s 92 miliony korun a jeho francouzský kolega Didier Deschamps, jemuž na konto ročně přiteče 90 milionů korun. Velkému tlaku během domácího mistrovství světa musí čelit Stanislav Čerčesov. Rusové mu příliš nevěřili, ale zatím jeho hráči ovládli oba dva zápasy ve skupině. Zdá se, že holohlavý stratég s knírkem si mzdu 67 milionů korun zaslouží. Paradoxně nejhůře ohodnoceným šéfem lavičky je Senegalec Aliou Cissé s 5,1 miliony korun, přestože dokázal jeho tým porazit v prvním zápase Polsko.

Ani miliony ho neudržely

Kdo se vůbec nedočkal letošního mistrovství světa, byl trenér Španělů Julen Lopetegui. Den před zahájením byl národní federací vyhozen ze své funkce, protože tajně podepsal smlouvu s Realem Madrid. Svaz mu přitom kontrakt v květnu prodloužil o dva roky, kdy by si vydělal celkem 155 milionů korun. Bílý balet ho však přeplatil a Lopetegui dostal ještě o rok delší smlouvu.

Jarolím by byl mezi "chudáky"

A jak by si v platovém porovnání vedl český trenér Karel Jarolím, kdyby s reprezentačním výběrem postoupil na šampionát? Podle serveru Seznam zprávy si měsíčně přijde na 641 300 korun, což je za rok 7,7 milionu korun. V pořadí trenérů by se tak dělil o devětadvacátou příčku společně s koučem Srbů Mladenem Krstajičem. Slovák Ján Kozák by se mzdou 5,1 milionu korun uzavíral žebříček společně se Senegalcem Cissém.

„Je to suma, jakou jsem nikdy nevydělával. Mám nejvyšší plat v životě, ale já jsem si ho nevybral. Když přišla nabídka na post reprezentačního trenéra, tak jsem o penězích neřekl ani slovo. Jakou smlouvu mi nabídli, takovou jsem i podepsal,“ řekl Kozák, který o přidání vůbec neuvažuje.

