Pekhart: Šanci v reprezentaci si zasloužím. Mrzí mě, že tu není Dočkal

V neděli „pokropil“ soupeře z polského Zaglebie Lubin čtyřmi góly, hattrick stihl za bleskových 13 minut. Tomáš Pekhart odehrál v Legii jeden z nejlepších zápasů kariéry. Hned po velkém představení nasedl do auta k manželce Adéle a malé dcerce a zamířili do Prahy. V pondělí už z hotelového pokoje na reprezentačním srazu odpovídal novinářům. „Za dlouhodobou práci, kterou v Legii předvádím, si šanci zasloužím,“ těšil se 31letý útočník na kvalifikační duely o mistrovství světa.

Z nominovaných hráčů do ofenzivy vykazuje Pekhart nejlepší čísla. V devatenácti ligových zápasech nastřílel devatenáct gólů, v aktuální sezoně zvládl už 21 zásahů. Suverénně vládne střelcům polské Ekstraklasy, naposledy nasázel za Legii proti Zaglebii Lubin čtyři branky.

„Vracel jsem se po zranění (problémy se sedacím nervem) a poprvé hrál v základní sestavě. První gól jsem dal už v šesté minutě, pak se hraje útočníkovi lépe. Přišly další góly, jeden dva byly od soupeře takové dárečky. V prvním poločase na mě byla ještě jasná penalta, sám hráč se přiznal, ale sudí po konzultaci s VAR ji nakonec nenařídil. Měl jsem i další šance a mohl přidat klidně jeden, dva góly navíc,“ hodnotil své nejproduktivnější soutěžní utkání kariéry.

Míč z výjimečně povedeného zápasu schoval patnáctiměsíční dceři Noelie Sarah. Balon jí slíbil v případě, kdy s ním v utkání nastřílí tři a víc branek. „Hned ráno mi ho přinesla k posteli a chtěla si se mnou kopat. Takhle s balonem jsme si hráli poprvé, sliboval jsem jí to od začátku sezony a jsem rád, že jsem jí to mohl splnit,“ usmíval se muž, jehož v Polsku vzhledem ke střelecké fazoně přirovnávají k národní ikoně Robertu Lewandowskému. „Ten je ale úplně jinde,“ pousmál se Pekhart při srovnání s hvězdou Bayernu.

Myslí už na krále ligových střelců v Polsku? „Na to se mě zeptejte nejdřív v květnu. V neděli jsem to trošku podpořil. Mám devatenáct, druhý za mnou deset branek, nějaký polštář tam je. Když to vyjde, bude hezké krále střelců vyhrát. Zbývá nám osm zápasů do konce, nějaký gól snad ještě přidám, ale i ostatní budou branky dávat,“ bylo mu jasné.

Reprezentační pozvánka, kde si naposledy zahrál v roce 2013, pro vysokého útočníka s báječnou formou logicky musela přijít. „Hodně jsem před rokem na jaře pomohl k titulu, hrál pravidelně, ale gólů zase nebylo tolik, abych si zasloužil sem jet dřív. Teď mám čísla jiná. Za dlouhodobou práci, kterou v Legii předvádím, si tu šanci zasloužím,“ pověděl zkušený forvard.

Pekhart se dostal už do poslední české nominace, jenže kvůli pozitivnímu testu na COVID mužstvo předčasně opustil a neodehrál ani minutu. Tentokrát, pokud projde neúprosným testovacím sítem, může situace vypadat úplně jinak. Patrik Schick bude k dispozici jen pro úvodní kvalifikační bitvu proti Estonsku, o šanci se popere ještě s Michaelem Krmenčíkem a Matějem Vydrou. „Jsme tady čtyři, přijmu jakoukoliv roli,“ řekl zkušený střelec.

Pekhart pamatuje EURO 2012 v Polsku, teď se porve o další velký turnaj. Mrzí ho, že se na srazu mine se svým vrstevníkem a kamarádem Bořkem Dočkalem, který se trenéru Šilhavému do nominace tentokrát nevešel. „Bořek tady není, to mě hodně mrzí. Čekali jsme dlouhá léta, minule nám to vyšlo pouze na jeden den, ale teď bohužel nejede,“ mrzelo rodáka ze Sušice.

„Ale tým je teď hodně kvalitní, hrát proti Česku není pro nikoho jednoduché. Po zlaté generaci přišel propad českého fotbalu, teď to jde zase výrazně nahoru. Hodně kluků hraje v top ligách a v top týmech, kvalita tady je, navíc gró je sestavené z mladých hráčů. Tenhle tým jede na EURO zaslouženě,“ pravil rodák ze Sušice.

V následujících duelech proti Estonsku, Belgii a Walesu se popere o nominaci na blížící se mistrovství Evropy. „Nebyl jsem tady sedm let. Kdybych se nedostal na tenhle sraz, bylo by asi nemožné se na EURO dostat, aniž bych odehrál jakýkoliv zápas,“ uvědomil si.

„Nejsem nejmladší a tolik let v top fotbale už před sebou asi nemám. Tohle je asi má poslední šance se na velký turnaj dostat. Zažil jsem EURO 2012 v Polsku a byl to úžasný zážitek, rád bych si to ještě jednou zopakoval. Když budu hrát a dávat góly v Legii, bude asi pro trenéra těžké mi šanci nedat,“ věřil Pekhart.