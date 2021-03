Souček: Inkasovaný gól nám pomohl. Za hattrick děkoval Kadeřábkovi

Jaké branky si nejvíce ceníte?

„Cením si všech branek, vždyť to jsou góly za reprezentaci. Při první trefě už poněkolikáté zafungovala spolupráce se Sampim (Janktem), druhou branku jsem přidal po střele z dálky a za tu třetí děkuji Kadeřovi (Kadeřábkovi), že mi nahrál. Šel sám na gólmana, klidně mohl střílet, ale ukázal týmovost a připravil mi hattrick.“

Nakolik vás z koncentrace vyrušil moment z dvanácté minuty, kdy jste inkasovali úvodní branku zápasu?

„Bylo to nepříjemné. My jsme chtěli vstřelit první gól, nicméně jsem věděl, že kvalita je na naší straně. Možná nám to naopak pomohlo, do poločasu jsme dali čtyři rychlé góly a zasloužili si vítězství.“

Kvalifikaci o mistrovství světa jste zahájili vítězstvím 6:2, byť proti oslabenému Estonsku. Přesto si výhry vážíte?

„Samozřejmě, je to velmi důležitá výhra, dobré tři body. Šlo o první zápas, ten je vždycky podstatný. Je to takový klíč do dalších zápasů. Nyní máme tři dny času připravit se na Belgii. Moc se na to těšíme. Bude to největší zápas od kvalifikace na evropský šampionát.“

V poločase jste vedli 4:1, zápas byl rozhodnutý. Kladli jste si na srdce, že musíte vydržet v nastaveném tempu?

„Ano, potřebovali jsme se trochu sehrát, vzít si sebevědomí do dalších zápasů a také vstřelit hodně branek, abychom si vytvořili rozdíl ve skóre. Protože v kvalifikaci o mistrovství světa to může být na konci rozhodující faktor.“