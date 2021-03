Šilhavý: Nechci dobu, kdy se budeme bát sudích. Kúdela na Wales asi ne

Jak vám imponuje síla Belgie a co na ni vymyslíte?

„Belgie je asi největší favorit nejen naší skupiny, ale celého mistrovství světa. Čeká nás nesmírně těžký soupeř, ale vítáme to. Vždyť z Ligy národů jsme postoupili mezi tuhle elitu právě pro takové zápasy, je to fajn. Každý hráč musí podat mimořádný výkon, dát do toho maximum a být stoprocentně koncentrovaný po celý zápas, aby se neudělala zbytečná chyba. Kluci už si vyzkoušeli zápasy proti takhle vyspělému soupeři, ať už to byla Anglie nebo Brazílie, takže věřím, že se poperou o dobrý výsledek.“

Belgie udělala za poslední roky obrovský výkonnostní skok, často se mluví o její práci s mládeží, která se dává za vzor i nám...

„Je pravda, že belgické mužstvo dorostlo. Dlouho se mluvilo o zlaté generaci, tehdy tam byl třeba ještě Kompany, teď sklízejí ovoce. Mají velké individuality, jsou i takticky vyspělí. Nechci se pouštět do nějakých závěrů, jak to dělají s mládeží, ale kvalita je evidentní. Svědčí o tom i to, jak jsou na tom v žebříčku reprezentačních mužstev.“

Kdo je podle vás jejich největší hrozbou?

„Největší hvězda De Bruyne, největší nebezpečí Lukaku. Nenápadný, ale velice nepříjemný je i Tielemans. Belgická ofenzivní vozba je velmi silná, budeme si na ně muset dát velký pozor.“

Belgický trenér si pochvaloval, že Wales proti nim vystřelil jen jednou na bránu. Co udělat líp, abyste měli více střeleckých pokusů?

„Zběžně jsme zápas s Walesem viděli, Belgie měla převahu. Wales hrál jiným způsobem hry, spíš z obrany, čekal na soupeře, proto možná taková statistika. Kdežto my chceme hrát aktivně, ofenzivně, donutit soupeře k chybám. Věřím, že budeme mít více střeleckých pokusů.“

Vám i Belgičanům budou chybět čtyři hráči z bundesligy, pro který mančaft to bude větší handicap?

„Myslím, že to je složité pro oba týmy. Vypadli hráči základní sestavy, budeme na tom v podstatě stejně. Nechci hodnotit, jestli jsou jejich hráči slabší než naši, ale nám určitě ti kluci chybět budou.“

Bude kapitánem Tomáš Souček, jehož Belgie označila za největší hvězdu?

„Všichni vidíme jeho výkony v anglické Premier League, naši zemi reprezentuje skvěle. Jsem rád, že to přináší i k nám do nároďáku. Je to skvělý a skromný kluk, už teď je tahounem a lídrem, ale věřím, že si svou pozici do budoucna ještě více upevní a že může být ještě lepší. Co se týče pásky, ještě to proberu s hráči, ale pravděpodobně to bude on, kdo nahradí Vláďu Daridu.“

Co říkáte v kontextu současné napjaté atmosféry na fakt, že utkání budou řídit rozhodčí ze Skotska?

„Nechtěl bych, aby nastala doba, že se budeme obávat rozhodčích. Myslím, že to jsou zkušení profíci. Byť se v Glasgow stal incident, který rezonuje, jsem přesvědčen, že sudí to zvládnou. Hráči obou mužstev jim k tomu jistě dopomůžou.“

Bude připravený Ondřej Kúdela? A jak vnímáte snahu Slavie, aby neletěl do Walesu?

„Pro celé mužstvo je to samozřejmě nepříjemná záležitost. Teď se připravujeme na Belgii, co bude potom, se uvidí. Pravděpodobně to vypadá, že Ondra s námi nepojede, ale budeme to řešit opravdu až po Belgii.“