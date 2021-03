Souček: Vůdce týmu chci být i bez pásky. Míč si dám do svého muzea

Kapitán národního týmu – co by to pro vás znamenalo?

„Je to spíš otázka na trenéra a na další spoluhráče. Ale jestli k tomu dojde, budu jen rád. Pro mě by to byla obrovská čest. Nicméně musím říct, že to není jen o pásce, chci být vůdčí postava týmu, korigovat spoluhráče a pomáhat jim, i když kapitán nejsem. Hodně by to pro mě znamenalo, ale dělal bych na hřišti úplně to stejné, co dělám doposud.“

A co bude potřeba udělat, abyste byli úspěšní proti obrovskému favoritovi?

„Věřím, že je dobře známe a že jsme dobře připraveni. Náš největší recept je, že jsme jeden tým, kde bojujeme jeden za druhého. To je naše největší síla, věřím, že to ukážeme i proti Belgii a že z toho budeme profitovat.“

Zato Belgičani mají na soupisce spoustu hvězd, viďte?

„Když se kouknu na jejich kádr, je tam opravdu mnoho individualit. Ať už je to Kevin De Bruyne, Tielemans, velká hrozba Lukaku nebo třeba Mertens. Je jich hodně, ale spíš se na ně zase připravujeme jako na celý tým.“

Na druhou stranu, vy jste po vysokém vítězství nad Estonskem taky v psychické pohodě...

„Přesně tak, jsem rád za to, jak jsme se s Estonskem prezentovali. Hodně jsme si zvedli sebevědomí, po dlouhé době jsme se zase sehráli, věřím, že nám to pomůže. Všichni víme, že Belgie je favorit, ale tenhle vzájemný zápas je klíčem k postupu na mistrovství světa, po kterém moc toužíme. Chceme uspět, uděláme pro to maximum.“

I pro spoluhráče z bundesligy, kteří na utkání nemohou být k dispozici?

„Ano. Budeme s nimi před zápasem v kontaktu, budeme bojovat i za ně. V době korony už se nám něco podobného stalo hodněkrát, často jsme se s tím museli vyrovnat. Teď to vyšlo na kluky z Německa, ale Belgie je na tom stejně, jejich hráči z bundesligy taky nemohou nastoupit. Ostatním našim klukům však věřím.“

Zrovna vás osobně musí těšit, že se hraje v Edenu, že?

„Vzpomínám na tento stadion pořád jen v tom nejlepším. Jsem rád, že tady zase vyběhnu a že se bude hrát zrovna tady. Oživila se mi spousta krásných vzpomínek, těším se a doufám, že budeme úspěšní jako dřív se Slavií.“

Mimochodem, co jste udělal s míčem, kterým jste Estonsku vstřelil hattrick?

„Balon jsem si nechal podepsat od všech spoluhráčů i od celého realizáku, budu ho mít doma ve svém muzeu, kde tyhle věci sbírám. Musím říct, že si ho moc vážím, určitě bude patřit k nejcennějším relikviím.“