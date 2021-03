Zkroťte ďábly! Útokem a pohybem. Češi stojí proti nejlepšímu týmu světa

V bráně chobotnice Thibaut Courtois, v záloze mistr přihrávek Kevin De Bruyne, vepředu úderný hromotluk Romelu Lukaku. Na Čechy se přivalil podle žebříčku FIFA momentálně nejlepší tým světa. Útočný buldozer, který pod trenérem Robertem Martínezem dává v průměru tři góly na zápas, ani o desetinu míň. Bronzový celek z posledního světového šampionátu, absolutní klasa.

Zápas s takovým gigantem je svátek a sportovní výzva zároveň. „Belgie je favorit skupiny, ale za to se neschováváme. Doma chceme určitě vyhrát. Nemůžeme se toho bát, chceme postoupit na mistrovství světa, musíme být ambiciózní a ukázat to ve výkonu na hřišti,“ burcuje záložník Antonín Barák.

Češi rozjeli kvalifikaci o mistrovství světa pohodlnou výhrou v Estonsku 6:2. Účast na nejhonosnější přehlídce světového fotbalu, na níž se národní tým promenádoval naposledy v roce 2006, je obří motivací. Dnes zkusí přemoct nejslovutnějšího protivníka ve skupině. Ale kde jinde ho porazit, když ne na domácí půdě?

„Belgie je asi největší favorit nejen naší skupiny, ale i celého mistrovství světa. Čeká nás nesmírně těžký soupeř, ale vítáme to. V Lize národů jsme postoupili mezi tuhle elitu, těšíme se na to,“ neskrývá odhodlání reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. „Je pravda, že belgické mužstvo dorostlo. Dlouho se mluvilo o zlaté generaci, tehdy tam byl třeba ještě Kompany, teď sklízejí ovoce. Mají velké individuality, jsou i takticky vyspělí,“ ví český stratég.

Porazit Belgii představuje mimořádně těžký, ale nikoliv nadlidský úkol. Češi pod Šilhavým vypilovali svůj styl, dobře se pohybují, zůstávají agresivní a odvážní. Urputnou obranu a čekání na zázrak nepěstují. Povalení slovutné Anglie v minulé kvalifikaci o EURO je jasnou inspirací.

„Wales hrál ve středu proti Belgii hodně ze zatažené obrany, čekal na soupeře. My ovšem chceme hrát jinak, útočně, donutit soupeře k chybám a dostávat se do šancí. Každý hráč musí podat mimořádný výkon, dát do toho maximum a být stoprocentně koncentrovaný po celý zápas, aby se neudělala zbytečná chyba. Kluci už si vyzkoušeli zápasy proti takhle vyspělému soupeři, ať už to byla Anglie nebo Brazílie, takže věřím, že se poperou o dobrý výsledek,“ přeje si Šilhavý.

„To, co nám chybí po fotbalové stránce, musíme dohnat aktivitou i taktickou vyzrálostí. Protože jestli tohle mužstvo něco má, tak je to schopnost dodržet taktické pokyny. Na příkladu Slavie je vidět, že i proti nejlepším mužstvům lze uspět, když běháte a nepříjemně a vysoko napadáte, když nenecháte hráče soupeře ani chvilku v klidu. I na mezinárodní úrovni se ukázalo, že ten v uvozovkách slávistický fotbal má své uplatnění. Naši hráči tohle umí. Věřím, že když takhle na Belgičany nastoupíme, budou s námi mít opravdu velký problém,“ rozebírá zkušený trenér František Komňacký, který dělal v minulosti mimo jiné v reprezentaci asistenta.

Dobře ví, jaká atmosféra v mužstvu panuje, když se chystá na špičkový tým světa. „Hráči se těší, to je jasné. Tohle jsou takové zápasy, na které se nezapomíná, ty si hráč v sobě ponese třeba celý fotbalový život,“ přibližuje Komňacký.

U velké české prověrky nemůže být kvůli koronavirovým opatřením v Německu kvarteto legionářů z tamní bundesligy (Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick). I Belgičané počítají ze stejného důvodu ztráty, chybí jim šikovní krajní hráči Thomas Meunier a Thorgan Hazard a náhradní brankář Koen Casteels.

„Pro oba týmy je to složité. Nechci však hodnotit, jestli jsou jejich hráči slabší než naši, ale nám určitě ti kluci chybět budou,“ upozorňuje Šilhavý. Poradí si i bez nich. Jak úspěšně?