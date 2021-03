Giggs: Hrdina, nebo násilník? Wales jde na Česko bez zadržené legendy

Giggs čelí podezření z napadení přítelkyně Kate Grevilleové. K incidentu došlo minulý rok v neděli 2. listopadu. Britský deník The Sun situaci přinesl informaci, že do domu šestačtyřicetiletého muže byla kvůli nahlášenému rušení pořádku krátce po 22. hodině přivolána policejní hlídka. „Žena ve věku mezi třiceti a čtyřiceti lety utrpěla menší zranění, jež nevyžadovala ošetření. Šestačtyřicetiletý muž byl zatčen kvůli podezření z napadení,“ uvedla manchesterská policie ve svém hlášení.

Giggse následně propustili na kauci, on sám jakékoliv obvinění odmítá. Vyšetřování stále probíhá, policie jej prodloužila do začátku května. Do doby, než se celá záležitost vyřeší, Giggs nesmí na velšskou lavičku. S asociací se dohodl, že bude lepší, když v exponované době ustoupí do pozadí.

„Jedeme ve stejném režimu, jako v listopadu,“ ujistil před březnovým srazem Robert Page, který legendu na trenérské lavičce zastupuje. „Je jasné, že pro Ryana je tohle celé velmi nepříjemné. Ale chceme se maximálně soustředit na výkony hráčů, nikoliv na situaci okolo,“ dodal.

Národní tým Page řídil během listopadových zápasů proti USA (0:0), Irsku (1:0) a Finsku (3:1), na aktuálním srazu odstartovali Velšané bez přítomnosti svého slavného šéfa kvalifikaci proti Belgii (1:3), následně porazili v přípravě Mexiko (1:0).

Giggs nepovede svou zemi ani v úterý proti Česku. Asistentu Pageovi radí pouze prostřednictvím telefonu. „Takhle to Ryan dělal i na našem minulém srazu. Rozumím obavám fanoušků, nicméně máme tady stejný realizační tým jako v listopadu a všichni se těšíme na další výzvy,“ vyjádřil se Page. Zatím je stále braný jako dočasná varianta, na letní EURO by už měl být k dispozici Giggs, pokud pro něj vyšetřování dopadne dobře.

V dobách největší slávy, kdy oblékal rudý dres Manchesteru, ho veřejnost brala jako symbol klubové věrnosti a ctnosti. Za United odehrál celou kariéru, třináctkrát ovládl Premier League, dvakrát Ligu mistrů. Za neuvěřitelných 24 sezon na adrese „rudých ďáblů“ nebyl dokonce ani jednou vyloučen! Vynikal obratností, dbal na vyrýsovanou figuru, profesionální přístup, díky němuž ze zlaté generace kolem Alexe Fergusona vydržel na hřišti nejdéle. Poslední zápas odehrál 1. dubna 2014 ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu, kdy už překročil čtyřicítku.

Pověst velkého profíka a vzor klubové ctnosti výrazně zbledly po skončení kariéry. Veřejnost naplno poznala odvrácenou tvář gentlemana z Walesu. Celá země najednou rozebírala jeho problémy se ženami.

Privátní život opěvovaného hráče přitom dlouho vypadal idylicky. V roce 2007 si vzal dlouholetou partnerku Stacey Cookeovou, mají spolu dvě děti. Později přiznal, že manželku plných osm let podváděl. Spustil se s životní partnerkou svého bratra Rhodriho Natashou, což vyvolalo obrovské pohoršení.

Natasha prozradila, že velšskou hvězdu poprvé potkala v březnu 2003 ještě jako svobodná matka. Bylo to v době, kdy jeho žena Stacey (pozdější Natashy švagrová) čekala prvního syna. Giggs se za osobní selhání omluvil, poslepovat vztahy už nešlo. Praskla obří aféra, z hrdiny se stal nenáviděný zloduch vypuzený vlastní rodinou. V roce 2013 se rozvedl a navždy utrpěla jeho vizitka slušného hocha.

Giggs po ukončení kariéry v roce 2014 dočasně vedl United jako hlavní kouč, v letech 2014 – 2016 působil na Old Trafford jako asistent. O dva roky později se po nástupu José Mourinha nedohodl na další spolupráci a v klubu svého srdce po 29 letech skončil. Přes negativní reakce fanoušků dostal v lednu 2018 možnost převzít velšskou reprezentaci, což je zatím jeho největší trenérská výzva.

„Šance vést mou zemi je největším momentem mé kariéry. Od roku 1958 jsme nebyli na mistrovství světa, chci nás tam dostat. Věřím, že s touhle skupinou hráčů to můžeme dokázat,“ řekl Giggs a slíbil fandům ofenzivní, agresivní fotbal. Aktuální situace mu ale vůbec nepomáhá. Není jasné, zda svou zemi povede v červnu na odloženém mistrovství Evropy, natož jestli se s týmem dostane na šampionát do Kataru.