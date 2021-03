Šilhavý: Schickovi budu vyloučení vyčítat, tohle nejde. Co EURO?

Zklamání z něj sálalo. Nejen z porážky ve Walesu 0:1, ale také z reakce Patrika Schicka, který byl krátce po zahájení druhého poločasu vyloučen za to, že se v souboji ohnal po Connoru Robertsovi. „Určitě to budu Patrikovi vyčítat,“ věděl hned reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Cítil, že prohra na Ostrovech je kaňkou po dobrém vstupu do kvalifikace o mistrovství světa, Češi mají po třech zápasech čtyři body. Teď už stavitel národního týmu pomalu začíná vzhlížet k mistrovství Evropy, které startuje v půlce června. „Bude rozhodovat momentální forma,“ podotkl Šilhavý směrem k nominaci.

Jak moc vám tahle porážka znepříjemňuje situaci v kvalifikační skupině?

„Je to komplikace, zvlášť když první dva zápasy v kvalifikaci byly skvělé, hlavně ten proti Belgii. Byli jsme spokojení. Tohle byla kaňka, neměli jsme tu prohrát. Bohužel se nám nepodařilo navázat na předchozí výkony. Je to otevřené.“

Jak jste utkání viděl?

„Jsem zklamaný, že jsme tu prohráli. Nicméně jsme začali vlažně, nebyli jsme úplně v dobrém pohybu a rozpoložení. První poločas byl vyrovnaný, měli jsme své šance, soupeř jednu taky. Pak přišlo vyloučení, které zápas hodně ovlivnilo. Při inkasovaném gólu jsme podcenili situaci u lajny, Balea jsme bránili tři a nechali jsme ho odcentrovat. Měli jsme šance, v nastavení jsme neměli štěstí. První dva zápasy vyšly skvěle, tady nám chyběl krok.“

Co jste říkal na vyloučení Patrika Schicka? Budete mu jeho chování vyčítat?

„Určitě to budu Patrikovi vyčítat. Je to natolik zkušený hráč, že i když říkal, že ho držel, nemůže se ohánět. To nejde. Vyloučení utkání ovlivnilo hodně. Myslím, že bychom se ve druhém poločase ještě víc nadechli a soupeře přitlačili.“

Jak jste byl spokojen s krytím Garetha Balea?

„Soupeř hrál jednoduše, nakopával dlouhé balony hlavně na něj. Myslím, že Bóřa (Bořil) s Čeldou (Čelůstka) si s ním docela poradili. On je tak skvělý hráč, že se najednou objeví v šanci, v první půli mu ji chytil Vaclík. A inkasovaný gól už jsem rozebíral, tři hráči u něj byli a nechali ho odcentrovat. Měli mu zamezit v centru, to byla naše chyba. Nebylo to o Baleovi, ale o nás. Každopádně klobouk dolů před ním, pořád je to skvělý hráč.“

Co vám tři kvalifikační zápasy řekly směrem k nominaci na mistrovství Evropy?

„Celkově musím hráče pochválit za březnový sraz, teď už začneme připravovat nominaci na EURO. Každý má možnost se o ni poprat. Nechci dělat závěry, že teď někdo nehrál jako v předchozích zápasech. Nominace na tento sraz vznikala na základě aktuální formy. Navíc někteří hráči byli zranění, to jsme museli zohlednit. Do mistrovství Evropy je přes dva měsíce. Bude se hrát spousta zápasů, hráče známe, bude rozhodovat momentální forma.“

Jaká je pozice Davida Zimy v týmu, který odehrál jen pár minut proti Estonsku?

„Je to mladý, perspektivní hráč. Ve Slavii hraje velice dobře, absolvoval těžké pohárové zápasy, proto tady je. Říká si o nominaci na EURO. Uvidíme, jak bude dál pokračovat ve Slavii. Nevěděli jsme, jestli s námi Ondra Kúdela bude moct odcestovat do Walesu. Kdyby nemohl, hrál by David Zima. Ale obrana včetně brankáře odehrála velmi dobrý zápas proti Belgii, nechtěli jsme to narušovat.“