Začátek zápasu? Češi ukázali na nášivku, kamera zkoumala Kúdelu

O tom, že čeští fotbalisté zvolí tuto formu, informoval už dopředu mluvčí reprezentace Michal Jurman. „Zatímco Velšani před dnešním utkáním kvalifikace MS pokleknou na podporu iniciativy BLM, hráči české reprezentace budou stát a poukážou gestem na levý rukáv svých dresů, tj. směrem k UEFA Respect Programu, který se zabývá mj. tématy rasismu a dalšími projevy nesnášenlivosti,“ uvedl.

Za povšimnutí stojí i přístup režie televizního přenosu, která zabrala detailem obránce Ondřeje Kúdelu. Ten je pod drobnohledem kvůli jeho konfliktu se záložníkem glasgowských Rangers Glenem Kamarou, který ho po odvetě osmifinále Evropské ligy obvinil z rasismu. Dlouho se řešilo, jestli k dalšímu utkání do Velké Británie vůbec pocestuje.

Znovu se ukazuje, že způsob, jakým vyjádřit svůj postoj k tématu boji proti rasismu a nesnášenlivosti ve fotbale, se neustále vyvíjí. Dobře to lze popsat právě na českých zápasech.

Při aktuálním srazu se na začátku utkání proti Estonsku (výhra 6:2) a Belgií (remíza 1:1) nic nedělo. Při loňských zápasech v Lize národů to bylo jinak. Domácí zápas se Skotskem, které odehrál improvizovaný tým pod vedením trenéra Davida Holoubka (prohra 1:2), pokleknul soupeř na podporu hnutí Black Lives Matter, ale český tým se nepřipojil. „Požádáni jsme o to nebyli. Písklo se, hráči soupeře si klekli, my zůstali stát a pak jsme do nich šli,“ vrátil se k situaci před utkáním v pořadu TIKI TAKA David Holoubek.

V odvetě vše bylo jinak. Nejenže český tým už zase vedl Jaroslav Šilhavý, ale skotská strana české hráče požádala, aby se k této iniciativě rovněž přidali. Reprezentanti nebyli proti a před startem duelu (prohra 0:1) společně všech dvaadvacet hráčů i se sudími pokleklo.

V Česku to však vyvolalo pozdvižení. Gesto kritizovali někteří politici. Tomio Okamura či Václav Klaus ml. označili hráče za loutky. Naopak zastání našli u Vladimíra Šmicra. „Jestli je o to Skoti požádali, tak tím vyjádřili respekt k té kampani, k soupeři. Takže proč ne, ale rozumím také tomu, že jsme nepoklekli tady doma. My tady respektujeme normálně všechny, nebo ne? Nemusím si k tomu ještě klekat,“ řekl tehdy bývalý hráč reprezentace a Liverpoolu.

Tohle je téma, které se neustále vyvíjí. A zápasem v Cardiffu to určitě neskončilo.