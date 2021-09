Česko - Bělorusko 1:0. Množství střel, ale hubená výhra. Pálil Barák

Čekal se výraznější triumf, i bez kulometu Patrika Schicka víc gólových dobrot. Čtvrtfinalista mistrovství Evropy se však musel proti poctivým obranářům z Běloruska spokojit s hubeným vítězstvím 1:0. Jediný kousek v síti soupeře zařídil v prvním poločase Antonín Barák po lahodné nabídce teenagera Adama Hložka. Česko se v kvalifikaci o mistrovství světa udrželo v naději na první – a jediné přímé - postupové místo do Kataru. V neděli však dojde na druhé skupinové setkání s Belgií…

Varianta s Adamem Hložkem místo distancovaného Patrika Schicka se v myšlenkách Jaroslava Šilhavého utopila. Reprezentační kouč zvolil proti Bělorusku jinou alternativu. Na špici umístil jablonecké kladivo Martina Doležala, sparťanský teenager putoval na levé křídlo a zprava hrál Jakub Jankto. Důvod? „Martin je velký, silný, běhavý, pracuje pro tým a je také gólový, proto on. Hložek umí být nebezpečný i na jiné pozici,“ prohlásil před zápasem Šilhavý.

Pravdu měl tak napůl. Vysoký útočník, pro něhož šlo o vůbec první start v základní sestavě národního týmu, branku nevstřelil. Sice neodehrál zlé utkání, trochu však doplatil na průměrný servis od spoluhráčů. Ostrých centrů létalo do běloruského vápna minimum.

Šilhavý ovšem trefil nebezpečnost Hložka. Když se v pokutovém území, nebo okolo něj, dělo něco zajímavého, povětšinou u toho byl devatenáctiletý mládenec. Krátce po zahřívací čtvrthodině, kterou narušil utěšenou plovoucí ranou Jakub Jankto, se benjamínek týmu tlačil k volnému míči v blízkosti pokutového území. Už to vypadalo, že za setinu vteřiny se bude radovat z premiérové reprezentační rány, jenže v poslední chvíli mu tutovku zrušily silné nohy urostlého Artjoma Rachmanova. Ostravské auditorium vydechlo zklamáním…

Hložek se snažil být aktivní, nabízel se do pozic, chtěl hrát, byť se mnohem více akcí táhlo z pravé strany, kde hrozila vysoce mobilní dvojka Jankto – Coufal. I tak se často dostalo na levého křídelníka.

Ještě za bezbrankového stavu předvedl svoji typickou akci. Z levé strany si navedl balon do středu, vší silou se pravačkou opřel do rány, ale míč letěl daleko vedle terče. O pár minut později sehráli Češi utešenou kombinaci. Po pasu Coufala chytře z jedničky Doležal oslovil Hložka k evidentnímu otevření skóre. Zase nic… Střela letěla opět hodně mimo.

A tak to největší poklad českého fotbalu zkusil jinak. Po neúspěšné „koloběžce“ se s pomocí důrazného Alexe Krále dostal zleva za záda obránců a dokonalou zpětnou přihrávkou do nebezpečného prostoru nabil Antonínu Barákovi na první branku.

Výkon Česka v první polovině zápasu však byl upracovaný. Národní tým sice neustále držel balon na kopačkách, jenže jen dokola obehrával zformovanou obranu Bělorusů, jen málokdy ji dostal do úzkých překvapivým manévrem.

V podobných kulisách se odehrával i druhý poločas. Hložek byl znovu u zajímavých momentů. Do zakončení se sice už nedostal, ovšem vyšíval, vymýšlel, dribloval, tvořil kvalitní situace pro spoluhráče. Pravá strana zůstala aktivní za neúnavné podpory Coufala. Jenže hubené skóre se nedařilo násobit. A to ani po průniku střídajícího Matěje Vydra a akrobatickém zakončení Jankta. Obětaví hosté se stále drželi v zápase. Kdyby jednou vyřešili brejk, mohli Češi spadnout do průšvihu.

Nestalo se, obrana v pohodě držela.

Vítězství 1:0 znamená, že se Česko udrželo v tříbodovém odstupu od vedoucí Belgie. V neděli pak dojde na osudové setkání v Bruselu. Těšte se!