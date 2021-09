Trenér Belgie pochválil českou hru i výkony na EURO, čeká atraktivní zápas

Nicolo Barella oslavuje svou trefu do sítě Belgie • Reuters

Trenér belgických fotbalistů Roberto Martínez očekává, že nedělní zápas kvalifikace mistrovství světa proti českému týmu bude z diváckého pohledu velmi atraktivní, protože obě mužstva podle něj vyznávají podobný útočný styl. Osmačtyřicetiletý španělský kouč si uvědomuje, že případná výhra by byla pro „Rudé ďábly“ významným krokem ke konečnému prvnímu místu ve skupině a přímému postupu na šampionát.

„Češi mají hodně silných stránek. Ve velkém počtu se dostávají na poslední třetinu hřiště, útočí i v sedmi osmi lidech. Krajní obránci jsou neuvěřitelně útočně naladění. Coufal na pravé straně měl velmi dobrou sezonu v Premier League, velký vliv na hru má Souček. Je to mužstvo, které pracuje jako jeden tým, výborně přepínají, vysoko presují. V obraně špičkově brání a v momentě, kdy získají balon, jsou velmi nebezpeční,“ uvedl Martínez na on-line tiskové konferenci.

„Musíme si dát opravdu velký pozor, abychom nebezpečné prvky v jejich hře ubránili. Myslím, že to bude fantastický zápas na sledování, protože tenhle styl fotbalu si fanoušci užívají. Utkají se dva týmy, které chtějí dávat góly, útočí v mnoha lidech. Obě mužstva mají podobný přístup ke hře,“ dodal Martínez.

Belgičané stejně jako Češi došli na nedávném mistrovství Evropy do čtvrtfinále. „Česko předvádělo na Euru výborné výkony. Velmi dobře zahrálo i v našem úvodním vzájemném zápase v Praze. Jsou velmi konkurenceschopní, hrají dynamicky, riskují. Je to opravdu velmi silný tým, který má jasnou vizi, jak hrát. Nezáleží, který hráč je zrovna v sestavě. Všichni výborně zapadají do systému, který chce jejich trenér hrát,“ řekl Martínez.

V březnu v úvodním vzájemném duelu Belgičané prohrávali 0:1 a nakonec si z Prahy odvezli bod za remízu 1:1. Po polovině skupiny má lídr žebříčku reprezentací FIFA před Českem tříbodový náskok a výrazně lepší skóre, které rozhoduje v případě bodové rovnosti. Na šampionát v příštím roce projde přímo pouze vítěz.

„Samozřejmě když hrají dva nejvýše postavené týmy v jakékoliv skupině kvalifikace, jsou ty dva zápasy velmi podstatné. Pamatujeme si zápas v Praze, který jsme mohli prohrát i vyhrát. Nakonec z toho byla remíza. Byl to velmi vyrovnaný zápas. Teď hrajeme doma a budeme mít výhodu v tom, že se můžeme po dlouhé době opřít o naše fanoušky. Takže zápas s Čechy bude velmi významný z hlediska konečného pořadí, ale to samé potom utkání s Walesem,“ podotkl Martínez.

Lukaka čeká 100. zápas, očekává těžký test

Jubilejní 100. zápas za belgickou fotbalovou reprezentaci odehraje v nedělním utkání světové kvalifikace proti českému týmu útočník Romelu Lukaku. Osmadvacetiletý kanonýr londýnské Chelsea je hrdý, že jako šestý dosáhne na tuto metu.

Lukaku dal jediný gól „Rudých ďáblů“ při březnové remíze s českým týmem 1:1 v Praze. „Myslím, že v tom zápase jsme měli štěstí, že jsme uhráli remízu. Byl to hrozně těžký duel a nebyli jsme lepší,“ připustil Lukaku.

„Na druhou stranu Česko má velmi dobrý tým, líbí se mi, jakým způsobem hrají. Presují, mají hodně běhavých hráčů. Bude to pro nás velký a těžký test. Po vyřazení na Euru uvidíme, jak na tom aktuálně jsme,“ dodala letní posila Chelsea.