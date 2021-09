Holeš v záloze, Vydra na hrot? Kouč Chytrý: Zvažujeme na Belgii změny

Jak je na tom zdravotně Jakub Jankto, který střídal kvůli křečím, a zbytek týmu?

„Věříme, že Kuba bude v pořádku. Jsou to věci, které souvisejí s únavou ze zápasu a tak dále. Dnes (pátek) proběhne standardní regenerační proces, věříme, že bude na neděli stoprocentně připraven. Ostatní kluci jsou v pořádku.“

Padala v kabině díky dobré atmosféře v Ostravě slova o tom, že by třeba nebylo špatné hrát tam častěji?

„Dopoledne jsme se bavili a všichni byli z atmosféry nadšení. Byť padla jen jedna branka, diváci dokázali ocenit, že výkon byl aktivní a že si kluci šli za dalším gólem. Že se to nepodařilo, je druhá věc. Byli jsme ale rádi za to, že zůstali všichni pozitivně naladěni.“

V Belgii bude obrana asi pod velkým tlakem, jak jste byl spokojen s fungováním nové čtveřice ve čtvrtek?

„Kluci to zvládli. Samozřejmě tam byly situace, které bychom chtěli řešit líp, což však nesouvisí jen s obranou, ale s chováním středových hráčů před nimi. V Belgii to bude jiné. Ve čtvrtek jsme tvořili my, museli jsme řešit přechodovou fázi soupeře, v Bruselu bude zátěž na obranu větší, komplexnější a ve větší kvalitě. Věříme, že si s tím stejně jako v Praze poradíme, ale bude to vyžadovat ještě mnohem vyšší nasazení a stoprocentní koncentraci.“

Trenér Jaroslav Šilhavý přiznal, že levá strana nefungovala jako pravá, což jsme asi všichni viděli. Tak bych se chtěl zeptat, zda jste již za těch pár hodin našli nějaké příčiny? A jestli je jedna z nich i slabá aktivita Aleše Matějů, který je z Itálie zvyklý hrát spíš zprava?

„Řekl bych, že jste na to sám odpověděl. O poločase jsme Alešovi vytýkali nízkou aktivitu směrem dopředu. Tím, že zůstával v hloubce, nebyl pak dostatečně blízko ani na represinkové situace. Souviselo to spolu. Řekli jsme si to, ve druhém poločase se hra levé strany zlepšila.“

Souhlasíte, že když hraje na levém křídle Adam Hložek, jenž se logicky stahuje do středu hřiště na silnější pravou nohu, tak by bylo lepší mít na beku klasického leváka, který by držel lajnu a chodil do tandemů?

„Když je na křídle hráč přes nohu, má to podle nás spoustu výhod. Proto jsme tak hráli s Hložkem i Janktem. A pak je ideální varianta, když to má bek po noze. To znamená z levé strany levonohý. Charakterem hry se totiž dostává k finálním přihrávkám a centrům na svou silnou nohu, byť třeba Honza Bořil tam hrává dlouhodobě a umí to. Levák by byl teď optimem, ale v tuto chvíli ho nemáme. Filip Novák není k dispozici.“

Padla v realizačním týmu někdy myšlenka, že by se právě na pozici levého obránce stáhl díky své tahovosti a levé noze záložník Jakub Jankto?

„Kdybychom hráli na tři stopery, umíme si představit, že by nějakým způsobem hrál halvbeka. Ve čtyřobráncovém systému proti slabšímu soupeři, kde by měl více ofenzivních úkolů, možná taky. Ale s Anglií nebo Belgii není podle nás Kubova defenzivní činnost taková, jakou bychom si představovali.“

PRVNÍ DOJEM: Proti Bělorusku hubeně, ale bez nervů. Ostrava si zaslouží víc repre

Hodí se typologicky Martin Doležal i pro zápas v Bruselu, kde se očekává úplně jiný průběh? Nebo si o šanci za tu půlhodinku řekl třeba Matěj Vydra?

„Uvažujeme o nějakých změnách, zrovna Matěj je jedním z hráčů, který by mohl nastoupit do zápasu.“

I Adam Hložek by mohl nastoupit na hrotu? A jak se vám líbil?

„Už není tématem, jestli má Adam kvalitu na nároďák. Dlouhodobě ji prokazuje v klubu i u nás. Odehrál velmi dobré utkání, akorát chyběla větší produktivita. Kdybychom vstřelili o dvě branky víc, byli bychom spokojenější. Samozřejmě i jeho do hrotové pozice zvažujeme, klidně mohou hrát s Matějem Vydrou spolu. Rozhodnutí teprve uděláme.“

Hložek byl aktivní, asistoval Antonínu Barákovi na gól, ale šance neproměnil a na premiérovou reprezentační branku čeká. V čem to je? Odšpuntuje to první trefou?

„Věřím, že jo. Prokázal opakovaně, že góly dávat umí. Je to opravdu o té první brance, aby se chytil a věřil si stejně jako ve Spartě.“

Našel jste ještě nějaký důvod slabší produktivity kromě absence Patrika Schicka?

„Přišla tady dobrá poznámka, že Patrik dává i góly z půlky... (smích) Částečně je to jeho absencí, ale byly tam i jiné věci, o kterých jsme s Martinem Doležalem mluvili. Byl pro nás užitečný, chtěli jsme se o něj opřít a dostat se k němu Janktem, Barákem nebo Hložkem mezi řady. A tam si pak vytvářet střelecké příležitosti. To plnil dobře. Ale trošku jsme mu vytýkali aktivitu, náběhy za obranu a výběr místa. Ve finální fázi to mohl odehrát lépe, ale nepomohla mu ani kvalita finálních přihrávek a centrů. Nepřesnost byla někdy na vině, někdy se zase nepohnul včas Martin.“

Co změny v defenzivě? Je variantou Tomáš Holeš v záloze, aby tam střed pole zpevnil, a Václav Jemelka, který v Belgii působil, na stoperu? Nebo do obranné čtyřky nebudete chtít sahat?

„Zvažujeme oboje. V Praze plnil Tomáš precizně svou roli, pomáhal stoperům a podvazoval přihrávky na Lukaka. Má s tím zkušenost, odehrál to tam skvěle. Přemýšlíme, jestli tuhle možnost zase využít. Tím pádem by musel do hry stoper. Ještě se rozhodneme.“

Jak tedy uhlídat Romela Lukaka, kterému bude chybět Kevin De Bruyne?

„Příprava na Belgii samozřejmě automaticky souvisí s Lukakem a De Bruynem, ty si troufám označit za rozdílové hráče. U Lukaka se nemůžete připravit jen na něj samotného, ale na to, jak ho tým využívá. To je obrovsky důležité. V Praze se nám velmi dobře dařilo eliminovat jejich oblíbené situace. Je to složité, protože mají kombinační sílu a něco si vždycky vytvoří, ale je to výzva. Musíme být o krok až dva napřed. Jakmile už dostane míč do svých oblíbených pozic, je to s ním těžké, což ukázal ve všech soutěžích, kde působil. Když je na dostřel a má soupeře na zádech, dokáže si poradit.“

Už jste viděli čtvrteční utkání Belgičanů v Estonsku? Co jste říkal na některé akce tzv. až do kuchyně? Ale zase dvakrát inkasovali...

„Belgie potvrdila top kvalitu a obrovskou ofenzivní sílu. Dali pět branek. A ty dvě inkasované? Ve druhé minutě je soupeř nachytal na presinku, asi to bylo o nekoncentraci Belgičanů. Ne že by Estonce podcenili, ale nabídli jim tu situaci. Druhá branka byla podobná, vyplynula ze stavu hry a z rozpoložení týmů. Jinak bylo vidět, že díky špičkovým hráčům jsou právem tam, kde jsou.“

Jak těžké to tam bude?

„Rádi bychom odehráli přesně takové utkání jako proti nim v Praze. Tehdy jsme podali výkon na hranici našich možností. Chtěli bychom tam být aktivní, vytvářet tlak na soupeře a nedat mu čas na ofenzivní činnost. Pokud se nám to podaří, mohl by to být klíč k úspěchu.“

Kalkulujete s tím, že remíza z hlediska boje o přímý postup nic neřeší?

„Takhle nepřemýšlíme. Už na EURO před utkání s velmi kvalitními soupeři jsme se s klukama bavili o tom, že vždycky hledáme možnosti, jak uspět. Jestli se to podaří nebo ne, to nedokáže nikdo z nás říct. Ale připravujeme se n a slabiny, přednosti, na všechno. Od toho se odvíjí výsledek.“