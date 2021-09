V Belgii bez Jankta. Šilhavý nechce fňukat, náhradu ale neprozradil

Už tak zdecimovaný nároďák kosí další rána. Jakub Jankto se v pátek zranil a do Belgie k prestižnímu duelu s favorizovanými hvězdami ani neodcestoval. Reprezentace nechce komentovat hráčovo zranění, které bude řešit až Getafe. Podle informací iSport.cz by však nemělo být vážné. Šance se tak pravděpodobně otevírá pro sparťana Jakuba Peška. Trenér Jaroslav Šilhavý však konkrétní nebyl.

Jak velká je Janktova absence komplikace?

„Je to realita. Přibyla další absence, nicméně jsou tu další hráči, kteří se musejí a chtějí se poprat o šanci. Určitě nebudeme fňukat, že jsme přišli o dalšího hráče. Budeme se snažit soupeře i tak potrápit a porazit.“

Jankto byl ještě v pátek s týmem...

„Stalo se to během včerejška. Ale omlouvám se, dohoda je, že nebudeme konkrétní. Musíme to respektovat, nechci nijak mlžit. Klub nás o to požádal, nesouvisí to s jeho čtvrtečním střídáním.“

Jak velkým lákadlem je pro vás sázka na středové trio, které zvládlo nejen ten vzájemný zápas s Belgií v Praze, ale třeba i utkání na EURO s Nizozemskem?

„Naší povinností je to postavit a připravit tak, aby to bylo co nejlepší. Zápas v Praze se nám povedl, sahali jsme dokonce i po vítězství. Z toho se asi dá nějak vycházet, ale nechci prozrazovat soupeři, jestli budeme hrát se stejnou trojicí nebo ne. Tehdy to bylo i s ohledem na spolupráci De Bruyneho s Lukakem.“

Kevin De Bruyne nyní chybí, lišila se vaše příprava?

„Když se člověk koukne na jejich nominaci, která čítá přes třicet hráčů, je to hvězda vedle hvězdy. Samozřejmě De Bruyne je asi největší, nicméně třeba Eden Hazard, který určitě nastoupí, je taky špičkový hráč. Jejich hra je pořád podobná, hrají tak dlouho. My musíme předvést mimořádný týmový výkon s pomocí individualit.“

Matěj Vydra téměř rok nenastoupil v základu repre, ale minule do zápasu s Běloruskem dobře naskočil. A typologie zápasu si asi žádá odlišného hráče, než je Martin Doležal. Přichází Vydrův čas?

„Vzhledem k zápasu a průběhu by se asi typologicky hodil hráč jako Matěj. A třeba se bude hodit. (úsměv) Má velmi dobré rychlostní schopnosti, ale nechci předjímat.“

Co pro vás bude dobrý výsledek a jak k němu dojít?

„Nemůžeme se uchýlit k defenzivě. Kdybychom bránili v bloku na naší třicítce, byla by to naše smrt. Ani nám to není vlastní. Chceme hrát dopředu a napadat. Soupeř je silný, ale v Praze jsme to zvládli. Byli jsme nepříjemní a dostávali soupeře do úzkých. Donutili jsme ho občas kazit, cesta je aktivita, důraz a týmové pojetí. Tím jsme se prezentovali na Euru. A dobrý výsledek? Ten nejlepší je vždycky vítězství. Když prohrajeme, první místo je pasé. Těžko už bychom tak silného soupeře doháněli. Ale nechci mluvit jen o výhře, chceme hrát dobrý fotbal.“