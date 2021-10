Král o West Hamu: Zvykám si, šanci jsem využil. Snad budu minuty sbírat

Derby pražských „S“ neviděl, v tu dobu cestoval Alex Král na reprezentační sraz, během kterého se český tým utká v kvalifikaci o mistrovství světa v pátek s Walesem a v pondělí s Běloruskem. Vlasatý záložník přijel dobře naladěný, i když za West Ham odehrál během měsíce jediné utkání a v neděli z lavičky sledoval domácí porážku 1:2 s Brentfordem.

Jaké máte zatím dojmy z angažmá ve West Hamu?

„Ve West Hamu jsem jen krátce, odehrál jsem jeden zápas, postupně si pořád zvykám. Na nové prostředí, novou kabinu. Ale myslím, že šanci, kterou jsem dostal, jsem využil. Jsem dál nachystaný, těším se na další minuty.“

Premiéra v poháru proti Manchesteru United vám vyšla. Jaké jste měl ohlasy a hovořil jste s trenérem Davidem Moyesem o tom, proč jste v žádném z dalších utkání šanci nedostal?

„S trenérem jsem o tom nemluvil. Bavili jsme po utkání s Manchesterem, ohlasy byly víceméně pozitivní. Trenér i já vnímáme, že si postupně musím zvykat na tempo a na styl hry, kterým chceme hrát. Přeci jen je to něco jiného, třeba ve Spartaku jsme hráli na tři obránce, tady většinou na čtyři. Musím víc poznat systém, hráče. Ale věřím, že postupně budu sbírat minuty. Důležité jsou pro mě i názory od agenta a rodičů, a ty byly pozitivní.“

S čím se musíte nejvíc sžít?

„Nemyslím si, že by bylo vyloženě něco, co by mi dělalo problém. Potřebuji si navyknout na tréninky. Jsou přeci jen intenzivnější, hodně se posiluje, ale je to kontrolované. Ovšem je to něco jiného, jen se potřebuji adaptovat. Je to posun na další level, je potřeba víc a intenzivněji pracovat.“

Jak moc vás pomáhají v adaptaci Tomáš Souček a Vladimír Coufal?

„Je příjemné, že když jsem přišel do nového týmu, mám kolem sebe kluky, kteří mluví stejným jazykem. Oba dlouho znám. Když jsem začínal ve Spartaku, bylo pro mě všechno nové, navíc řeč byla úplně jiná. V tomhle směru mám teď adaptaci v kabině jednodušší. Anglicky mluvím, a když mám k sobě kluky, ještě víc mi to pomáhá.“

Co vás na Ostrovech ohromilo?

„Velkou radost mi dělají fanoušci, každý zápas nás obrovsky ženou, atmosféra na stadionech je skvělá. A pak samozřejmě můj debut, který jsem měl. Bylo to proti Manchesteru United, ještě na Old Trafford, byl plný stadion. Nebylo to jednoduché, ale úžasné. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát a jdeme dál v poháru. Je úžasné, jak tam lidé vnímají fotbal.“

S jakou náladou přijíždíte na reprezentační sraz po nedělní porážce s Brentfordem?

„Ten zápas byl nešťastný, ale to je fotbal. V neděli jsme dostali gól v 93. minutě, předtím jsme zase proti Leedsu dali gól v 90. minutě a vyhráli 2:1. Myslím, že druhý poločas jsme vůbec nehráli špatně. Byť jsme prohráli, na repre jedeme s dobrou náladou, protože výsledky a výkony za dobu, co jsem ve West Hamu, byly pozitivní.“

Jak důležitý je pro národní tým páteční zápas s Walesem?

„Všichni vnímáme, že je to důležitý zápas. Chceme je porazit. Těšíme se a věříme, že dorazí na stadion hodně lidí a že nás poženou dopředu. Doufáme, že ten zápas zvládneme. Budeme chtít stavět na našem náročném a bojovném stylu hry a vyhrát. Chceme skončit ve skupině druzí.“

Walesu bude chybět Gareth Bale. Je pro vás jeho absence výhodou?

„Ztráta to pro ně určitě je, Bale je světový hráč. Na druhou stranu si myslím, že ho nahradí také kvalitní hráč. Musíme se na ně připravit celkově jako na tým.“

Vrací se Patrik Schick. Budete chtít využít jeho aktuální formu?

„Rozhodně. Schicky má fazonu, daří se mu v klubu, střílí góly, má asistence, je to pro nás posila. Budeme toho chtít využít.“