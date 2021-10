Rozjetý Schick: Nabídky na přestup byly. S Hložkem si můžeme rozumět

Erling Haaland, Robert Lewandowski a Patrik Schick. Český střelec se vyhřívá v mimořádné společnosti, jen dvě ofenzivní megastar jsou v listině kanonýrů aktuálního ročníku před ním. Se šesti přesnými zásahy už nyní útočí na svůj bundesligový rekord, který čítá deset branek za jeden ročník v Lipsku. „Teď snad bude sezona ještě lepší,“ věří 25letý bombarďák.

Máte na reprezentační dres v takové formě velkou chuť?

„Předchozí stopka mě mrzela, že jsem nemohl na minulém srazu být (Schick chyběl kvůli dvouzápasovému trestu za vyloučení z kvalifikace ve Walesu). Červenou bych si teď chtěl vynahradit lepším způsobem. Moc se na to těším, snad (v pátek na Wales) přijde hodně lidí, bude to hezký zápas, hodně důležitý. Věřím, že to zmákneme.“

Motivuje vás proti Walesu odčinit červenou z minulého zápasu?

„To byla hodně zvláštní červená, ale už ve mně není žádná zášť, od zápasu uplynula nějaká doba, je to dlouho, co se to stalo. Spíš mě mrzelo, že jsem nemohl pomoct minule. Určitě jim to budu chtít vrátit, rozhodně jim dát nějakého góla.“

Podle statistik a sestřihů z bundesligy se vám aktuálně mimořádně daří, takže jen vydržet, že?

„Forma je dobrá, jsme zdravý, to je pro mě nejdůležitější. Daří se mně, daří se Leverkusenu, přijel jsem dobře naladěný. Hráli jsme hodně zápasů, liga, poháry, do toho cestování. Trošku cítím únavu, jinak je to všechno dobré.“

Proč to vám i celému Leverkusenu aktuálně tak dobře funguje?

„Přišel nový trenér, který dal týmu novou tvář. Hrajeme atraktivní, útočný fotbal, v Leverkusenu na to hráče máme. Oproti loňské sezoně hrajeme také mnohem víc jako tým, vytvořili jsme v kabině dobré klima, i v tomhle je tým lepší a na hřišti je to pak také vidět. Jsme všichni spokojení s tím, jak nám to jde. Nesmíme polevit. Minulou sezonu to bylo do vánoc podobné, hráli jsme na špičce, na Bayern ztráceli dva body. Snad se z toho poučíme a neuděláme dvakrát stejnou chybu. Doufám, že budeme bojovat o titul až do konce.“

A co vaše osobní cíle a král střelců? Aktuálně jste třetí za Haalandem a Lewandowskim.

„Je dobře, že mi to tam padá, ze začátku sezony to je pro útočníka vždycky důležité. Máme za sebou jen sedm zápasů, gólů padne v sezoně ještě hodně, čeká nás hodně dalších utkání, může přijít zranění nebo cokoliv jiného. Zatím to pro mě není téma, ale samozřejmě jsem rád, že jsem na špičce.“

Když počítáme EURO, odehrál jste 16 zápasů a nastřílel dvanáct branek. Změnil jste něco, že máte tak dobré statistiky?

„Nevím přesně, co se změnilo. Všechno začalo na EURO, kde jsem dal pět branek. Přenesl jsem si formu i do bundesligy. Nepřestal jsem tvrdě makat, věřím sobě a svým schopnostem.“

Nastal v létě po EURO moment, kdy jste přemýšlel o přestupu?

„Po vydařeném šampionátu nějaké nabídky byly. Popravdě jsem neměl v hlavě někam přestupovat, ani jsem to nechtěl, Leverkusen to také neměl v plánu. Popravdě jsme nic moc neřešili. Od začátku jsem byl rozhodnutý zůstat v Leverkusenu a mít mnohem lepší sezonu, než byla ta předchozí. Zatím jde všechno podle plánu. Ale opakuji – žádný přestup jsem v hlavě po EURO neměl.“

Pojďme k aktuální situaci v reprezentaci – jak se na týmu projeví absence důležitých hráčů jako jsou Coufal, Bořil, Jankto, Ševčík, Masopust?

„Naše sestava se protočí, to je jasné už teď. Nebude to lehké, byli jsme zvyklí na nějakou základní jedenáctku, kde jsme byli sehraní. Bude muset přijít někdo jiný, snažit se mezi nás dobře zapadnout. Všichni hráči se budou snažit, aby to dobře fungovalo. Komplikace to je, ale nedá se nic dělat, určitě nám to nepomůže. Wales také nebude mít sebou Balea, to jim nehraje do karet. Bude to těžké, věřím, že i bez kluků, co na EURO tvořili základ, to zvládneme, ale bude to o něco těžší.“

Češi v evropských ligách: Schick mezi obry, Zima nezastavil Juventus

Buďme konkrétnější – mrzí vás ztráty krajních hráčů Jankta a Coufala, na které jste v národním týmu zvyklý?

„Když začnu Kubou Janktem, byli jsme na sebe v zápasech hodně napojení věděli o sobě. Když měl balon, věděl, kam mi ho má hodit, i já sám jsem věděl, když byl na straně, kam od něj balon poletí. Pro útočníka je vždycky těžší si zvykat na někoho nového, musí poznat jeho návyky. Jde o to si na sebe rychle zvyknout, musí mezi námi proběhnout komunikace, jak bych si představoval, abych dostával balony. To všechno ještě budeme řešit, aby naše spolupráce co nejvíc klapala.“

A Coufal?

„Když se jako krajní obránce dostal do prostorů kolem vápna, na EURO mi to vždycky pěkně dával. Jak jsem říkal - jde o komunikaci na hřišti, abychom se pochopili. Snad máme chvíli čas to doladit, aby to pak v zápase klapalo.“

Bude od vás těžké navázat na povedené EURO?

„Počítám s tím, že po EURO a po startu bundesligy, kde jsem dával góly, budu víc pod drobnohledem a budou se ode mě čekat góly. S tlakem problém nemám, naopak se budu cítit ještě lépe. Ve formě chci pokračovat a dávat góly i na reprezentační úrovni.“

Může vám to vepředu fungovat s Adamem Hložkem?

„Adam je jedním z hráčů, co především v ofenzivní fázi výborně řeší herní situace. Je to určitě hráč, se kterým si na hřišti můžu dobře rozumět, také umí dát gól. Proti Walesu bude potřeba šikovnost, technika a síla, on by určitě byl na hřišti vhodným typem.“