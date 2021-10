Ramsey: hrdina Walesu, odpadlík v Juventusu. Zájem má velký rival

Juventus troubí do světa: Hvězda na prodej. Od středy to má v Turíně Aaron Ramsey víceméně definitivně spočítané. Jeho současný klub už ho nepotřebuje. Ale reprezentace rozhodně ano. Wales přijel s třicetiletým záložníkem při absenci Garetha Balea jako se svým největším jménem do Prahy, aby mu pomohl znovu pokořit Česko.