Češi v prázdné Kazani. Vrátíme se do časů korony, řekl kapitán Souček

V ruské Kazani bude na tribunách pusto. Kvalifikační partie mezi „domácím“ Běloruskem a Českem se kvůli sankcím od Evropské unie a zákazu letů do postsovětské země hraje na neutrální půdě. A bez lidí. „Vrátíme se zpátky do časů korony, kdy se hrálo úplně bez diváků. Ale co se dá dělat, jsme na to zvyklí,“ ušklíbl se kapitán české reprezentace Tomáš Souček. Před zápasem vyzývá celý tým, aby předvedl lepší výkon než v pátek proti Walesu (2:2).

Pro co jste si do Kazaně přijeli?

„Všichni co jsme tady, jsme si přijeli pro výhru. Pořád nosíme v hlavě, že chceme být druzí v tabulce, což by nás zvýhodňovalo pro baráž. Proto chceme předvést podobný výkon jako doma proti Bělorusku a přivézt tři body domů do Česka.“

V prvním vzájemném utkání jste měli podporu domácích fanoušků v Ostravě, nyní budete hrát na neutrální půdě před prázdným stadionem v Kazani. Půjde o jiný zápas?

„Zcela určitě. V září jsme hráli před skvělými diváky, bylo skoro plno, zítra se vrátíme zpátky do časů korony, kdy se hrálo úplně bez diváků. Ale co se dá dělat, jsme na to zvyklí. Bude to jiné, na druhou stranu se můžeme více dirigovat, více si pomáhat. Doufám, že to ukážeme na hřišti.“

Říkáte, že chcete předvést totožný výkon jako v Ostravě. Vyhráli jste, ale zároveň moc čistých gólových šancí jste si nevytvořili. Bude to zase o dobývání běloruské defenzivy?

„Asi ano. Koukali jsme na jejich zápas s Estonskem (0:2), také na náš v Ostravě. Bude to jen o nás. Já si myslím, že jsme doma podali hodně dobrý výkon, mohli jsme přidat daleko víc branek. Když zkvalitníme koncovku a budeme více produktivní, bude to dobré.“

Proti Walesu jste příliš nevyužívali Patrika Schicka, respektive chyběla výraznější podpora. Bylo to téma debat před Běloruskem?

„Podpora Patrika byla stejná jako u každého jiného hráče. Ať jde o křídlo, střeďáka, nebo útočníka. Vždycky chceme dát komfort všem útočným hráčům, aby mohli dát gól. Nejde jen o Patrika, skórovat mohou klidně i obránci. Hlavně potřebujeme hrát všichni jako jeden tým. Moc dobře si uvědomujeme, že s Walesem to nebylo ideální. A to od všech hráčů. Proti Bělorusku musíme hrát lépe.“

Rozumím, že se chcete prezentovat týmově, ale Schick je zabiják, rozdílový hráč v elitní formě. Poskytnout mu adekvátní servis automaticky zvyšuje vaše šance na vítězství.

„To víme. Patrik si přivezl skvělou formu z Leverkusenu, v bundeslize se mu velmi daří, což je dobře pro celej nároďák. Když mu komfort dáme, tak věřím, že se v útoku prosadí. Pak z toho bude profitovat celý tým.“

