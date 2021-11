Brabec: Už delší dobu se cítím jako lídr obrany. Řecko? Vše šlape, jak má

Český nároďák hlásí opět velký problém na stoperské pozici. Bohužel už to není novinka... Zkušení Ondřejové Čelůstka s Kúdelou jsou ze zdravotních důvodů nepoužitelní, což platí i pro Tomáše Kalase. Ani on nebude k dispozici v úterý proti Estonsku. Vedle Davida Zimy se tak opět postaví Jakub Brabec. Muž, který už byl pro reprezentaci možná trochu v zapomnění, v Řecku našel pohodu. I zdravé sebevědomí. „Roli lídra přijímám delší dobu,“ říká na rovinu 29letý obránce.

V Arisu Soluň od přestupu z Plzně na konci srpna ještě nechyběl na hřišti ani minutu, což dělá z Jakuba Brabce vzhledem ke stavu konkurentů pro český realizační tým důležitého borce.

Ale vraťme se ještě ke Kuvajtu. Zažil jste jako stoper takový zápas bez práce?

„Asi už zažil, proto dobře vím, že tohle je pro nás stopery a gólmany nejtěžší typ utkání. Nebo jedno z těch těžších, protože hrát proti nejlepším útočníkům je přece jen složitější. Tady však musí být stoprocentní koncentrace, nesmíte podcenit jediný souboj. Naštěstí jsme Kuvajtu nic nedovolili.“

Je definitivně jasno, že máte jistotu baráže. Rozváže vám to nohy?

„Nevím, jestli rozváže, ale upřímně říkám, že jsme si přáli klopýtnutí Walesu. Pořád totiž máme teoretickou šanci na druhý flek. O ten půjde v posledním zápase především. Ale jinak jsme samozřejmě rádi, že už máme baráž oficiálně jistou.“

Jakou budete mít proti Estonsku motivaci?

„Úplně jednoduchou: je to reprezentační utkání a závěr kvalifikace o mistrovství světa. Víc snad ani není třeba dodávat. Navíc hrajeme doma na Letné, kam snad přijdou fanoušci. Chceme se i pro ně prezentovat co nejlíp a zvítězit.“

Věříte ještě, že byste mohli patřit mezi nasazená mužstva?

„Abych byl upřímný, úplně neznám všechny faktory, které to ovlivňují. My můžeme ovlivnit jedině úterní utkání s Estonskem, tam je třeba udělat maximum. Pak už děj se vůle boží.“

Před dvěma lety jste zažil přímý postup na EURO, když se v Plzni vyhrálo proti Kosovu. Nyní je to poněkud složitější...

„Asi se to dalo čekat, Belgičani by museli více ztrácet. My si to zkomplikovali ve Walesu, kde jsme hráli dobře, ale neuhráli ani bod. A bohužel jsme to pak nezvládli ani doma, kde zase byli lepší oni. Bod ze dvou vzájemných zápasů je málo, teď nám to chybí.“

Mění pro vás osobně něco, že se zraněný Tomáš Kalas odpojil od týmu? Budete lídrem?

„Odpovím asi trochu sebevědomě, ale jsem lídrem obrany už delší dobu. Ať už v klubu nebo reprezentaci tuto roli a pozici přijímám. Měl bych to tak, i kdybych nehrál. Cítím to tak.“

Nepřijde vám, že post stopera je v reprezentaci zakletý? Mimo jsou Ondřejové Čelůstka s Kúdelou, teď Kalas...

„Je mi to líto, protože pro nároďák by asi bylo lepší, kdyby se stoperská dvojice nějak stabilizovala. Vždycky mě mrzí, když někdo nemůže nastoupit, protože vím, jak se cítí. Chtěli by pomoct, ale nejde to. Na druhou stranu – je to zase šance pro ostatní, aby se ukázali. Od toho jsme tady.“

Velmi pravděpodobně tedy nastoupíte opět s Davidem Zimou. Ten však v Itálii v poslední době nehraje, znamená to třeba pro vás osobně větší důležitost komunikace?

„Už spolu nějakou dobu trénujeme, strávili jsme spolu měsíc i na EURO. David toho má navzdory nízkému věku už dost za sebou. Itálie je pro něj ohromná zkušenost. A že teď zrovna pravidelně nenastupuje? Znám spoustu středních obránců, i těch mnohem starších a zkušenější, kteří třeba půl roku nebo rok čekali, než si na Serii A zvykli. Na taktické pokyny i jazyk je to velká škola. Já jsem však rád, že je Zimič členem národního týmu, protože je to hráč z kvalitní soutěže. Komunikace není problém, na hřišti nikdo neřeší, kdo toho kolik zrovna hraje ve svém klubu.“

Co říkáte na slušný výkon Estonců v Belgii (1:3)?

„Vnímáme to, ale beru to tak, že každé utkání je trošku jiné. Chtěli se ukázat, možná to pro ně bylo takové finále kvalifikace. Podobně jsme to proti Belgičanům měli i my. Úterý bude úplně jiné, ale určitě ne jednoduché. Belgie má první místo v kapse, třeba k zápasu ve Walesu přistoupí jinak. Těžko říct.“

Jednoduchá otázka: jak se vám líbí v Řecku?

„Jednoduchá odpověď: líbí, jsem spokojený, vše šlape, jak má. (úsměv) Měli jsme nejdřív nějakou bodovou ztrátu, ale teď se nám daří manko postupně mazat. Pomalu stoupáme výš, doufám, že to bude takhle pokračovat.“

Jaká je tamní soutěž v porovnání s českou, belgickou a tureckou, kde jste taky hrál?

„Tahle srovnávání nemám moc rád, ale asi je Řecko nejblíže Turecku. Kluby pracují podobně, to znamená na bázi většího finančního rozpočtu. Nacpou kádry ofenzivními hvězdami, přivedou skvělé hráče, v tom je asi hlavní rozdíl. Belgie a Česko je zase více takticky svázané, možná o něco fyzicky náročnější a týmy jsou tam více vyrovnané.“

V Arisu Soluň máte asi čtrnáct národností, vy jste ještě nevynechal ani minutu. Jak probíhá aklimatizace?

„Co se týče komunikace, tak strašně jednoduše, protože všichni tady mluví anglicky. To je jediný jazyk. Jen trenér má překladatele z řečtiny, ale anglicky taky trochu umí. Není žádný problém. Spousta lidí se mě ptá, jestli si angažmá užívám. Takhle to já neberu, vidím to spíš jako velkou výzvu. Jsem vděčný, že se přestup povedl, vážím si toho. A v každém zápase se snažím vracet důvěru do mě vloženou.“

Co říkáte na formu Plzně, která až do předchozího kola vedla FORTUNA:LIGU?

„S kluky jsem pořád v kontaktu, ať už na repre nebo mimo ni. Jsem rád, že se jim daří, k Plzni mám velký vztah, což platí pro vedení klubu, trenéry i hráče. Jejich současné výsledky mi přijdou logické, protože tým je správně poskládaný. A hlavně zvládají utkání, které jsme dříve třeba moc nezvládali, když jsem tam byl ještě já. Sice jsme byli lepší, ale nevytěžili jsme z některých zápasů body. Teď je to jinak a je to super. Slavia a Sparta má ve Viktorce velkou konkurenci, těším se na zbytek sezony.“