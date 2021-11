Srbové slaví na úkor Portugalců, na MS postupují také Chorvati a Španělé

Fotbalisté Chorvatska udolali v závěrečném kvalifikačním duelu Rusko 1:0 a jako sedmý tým postoupili na mistrovství světa v Kataru v roce 2022. O vítězi skupiny H rozhodla vlastní branka Fjodora Kudrjašova z 81. minuty. Německo potvrdilo prvenství v kvalifikační skupině J výhrou 4:1 v Arménii. Do play off jde z druhého místa Severní Makedonie, která si poradila 3:1 s Islandem. To čeká i Portugalce, kteří v přímém souboji o postup na MS prohráli doma se Srbskem 1:2. Na šampionát se probojovalo díky výhře 1:0 nad Švédskem také Španělsko.