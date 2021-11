Šance pro Brabce a Zimu. Česku chybí tři důležití stopeři, kdo může do akce?

Patálie národního mužstva ve středu obrany pokračují. Ondřej Kúdela ze Slavie je kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům už jedenáct týdnů mimo hru. Momentálně chybí kvůli zranění i oba členové stoperské dvojice, která velmi solidně zvládla letošní mistrovství Evropy. Ondřej Čelůstka ze Sparty na sraz ani nepřijel, Tomáš Kalas se marně snažil uschopnit, ale včera se od týmu odpojil.

V úterý v závěrečném utkání kvalifikace o mistrovství světa proti Estonsku by měli vedle sebe spolupracovat Jakub Brabec a David Zima, již hráli bok po boku už ve čtvrtečním přípravném duelu proti slabému Kuvajtu (7:0), ale moc práce neměli.

Obavy by neměly být na místě, zejména v případě Brabce. Devětadvacetiletý obránce si užívá plodné období, v řeckém Arisu Soluň, kam v létě na poslední chvíli přestoupil z Plzně, odehrál všechny zápasy, našel pohodu. Z Řecka na něj jdou pochvalné reference.

„Hraje dobře, trenér Apostolos Mantzios je s ním opravdu spokojený,“ hlásí Sportu tamní novinář Vasilis Vlachopoulos, který píše pro web Gazzetta a dění v Arisu podrobně sleduje. „V defenzivě odvádí skvělou práci. Hraje s brazilským stoperem Fabianem a mohu říct, že chemie mezi nimi funguje. Snaží se dávat góly po rohových kopech. Myslím, že může být ještě lepší,“ soudí Vlachopoulos.

Brabec vstřelil během řeckého angažmá zatím jednu branku a Aris díky ní vyhrál v Lamii. V zápase proti AEK Atény naopak zavinil český obránce penaltu. „Ale den poté řekl šéf rozhodčích, že to faul nebyl,“ osvětluje řecký žurnalista.

Brabec může nyní využít absence konkurentů v národním týmu. V tomto kalendářním roce odehrál celé přípravné utkání v Itálii, kde Češi schytali debakl 0:4. Na mistrovství Evropy naskočil jen na pětadvacet minut ve čtvrtfinále proti Dánsku (1:2) a pak se představil až ve čtvrtek proti Kuvajtu. „Musím říct, že na mě v tom utkání udělal dobrý dojem,“ podotýká zkušený trenér Vlastimil Palička.

„Myslím, že společně se Zimou jsou nyní dobrou volbou,“ nepochybuje někdejší kouč Jablonce či Opavy. Zima je v horší situaci, v FC Turín se obtížně cpe do sestavy. Zatím v Serii A nastoupil do tří zápasů, i když absolvoval i městské derby proti Juventusu. Zvyká si, vstřebává nové taktické pokyny. Stavitelé národního mužstva pevně doufají, že se na něj mohou i přes malé vytížení spolehnout. „Na to, jak je mladý, už má ze Slavie dost zkušeností,“ upozorňuje Palička. „Je to náročné, ale v klubu je velká kvalita. Jsem tam nový a v Itálii to tak u defenzivních hráčů bývá, že potřebují získat taktické návyky. Trenér počítá se všemi,“ nepanikaří Zima.

Očekává se, že na lavičce proti Estonsku zůstane reprezentační nováček Filip Panák. Obránce Sparty si prožil šílené zdravotní martyrium, nyní je mu mnohem veseleji. Stabilní a kvalitní výkony v letenském dresu ho vynesly až do reprezentace.

„Samozřejmě jsem si nároďák nedokázal vůbec představit, chtěl jsem jen hrát fotbal. V tu chvíli mi bylo jedno, kde to bude. Jestli ve Spartě, někde na hostování nebo někde úplně jinde. Jsem moc rád, jak to celé dopadlo,“ povídá šestadvacetiletý obránce i s odkazem na dlouhotrvající problémy s kolenem.

Jeho budoucnost v reprezentaci? „Ve Spartě se mi moc líbí. Spolehlivě brání, má skvělou rozehrávku, věří si. Má fotbalové i mentální předpoklady, aby v krátké době stopera za národní tým hrál,“ míní Palička. Kdyby bylo opravdu nejhůř, může se do středu obrany stáhnout záložník Alex Král.

Jakub Brabec, 29 let • Aris Soluň Bilance v této sezoně:



Za Plzeň: 12 soutěžních zápasů/0 gólů

Za Aris: 9 soutěžních zápasů/1 gól

Bilance v reprezentaci: 23 zápasů/1 gól Je nejzkušenějším ze stoperů, kteří jsou k dispozici. Je v dobrém rozmaru, v klubu pravidelně hraje a z Řecka na něj jdou dobré reference.

David Zima, 21 let • FC Turín Bilance v této sezoně



Za Slavii: 7 soutěžních zápasů/0 gólů

Za FC Turín: 3 soutěžní zápasy/0 gólů

Bilance v reprezentaci: 4 zápasy/0 gólů Je stoperem, na kterém by měla v budoucnu reprezentační obrana stát. Po přestupu do FC Turín se sžívá s novým prostředím, moc nehraje.

Filip Panák, 26 let • Sparta Bilance v této sezoně



Za Spartu: 17 soutěžních zápasů/1 gól

Bilance v reprezentaci: dosud za ni nenastoupil Po vážném a vleklém zranění kolena je pro něj reprezentace zadostiučiněním. Dostal se do ní díky spolehlivým a kvalitním výkonům na podzim ve Spartě.

Chybí kvůli zranění Ondřej Čelůstka, 32 let • Sparta bilance v reprezentaci: 33 zápasů/3 góly Tomáš Kalas, 28 let • Bristol bilance v reprezentaci: 31 zápasů/2 góly Ondřej Kúdela, 34 let • Slavia bilance v reprezentaci: 8 zápasů/0 gólů

